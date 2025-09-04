Snapdragon 8 Elite Gen 5 di Qualcomm: il nuovo nome che divide

Qualcomm sembra pronta a introdurre un nuovo capitolo nella sua storia di processori, ma non senza polemiche. Secondo indiscrezioni provenienti dai social cinesi, rilanciate dal noto leaker Digital Chat Station, il prossimo chip top di gamma potrebbe chiamarsi ufficialmente Snapdragon 8 Elite Gen 5. Una decisione che prova a dare coerenza al sistema di numerazione, ma che rischia di confondere ancora di più utenti ed esperti.

Qualcomm e il dilemma della nomenclatura

Negli ultimi anni l’azienda americana ha abbandonato la semplice sequenza numerica dei tempi di Snapdragon 810 o 888, scegliendo un approccio più lineare: serie, eventuale suffisso e generazione. Da qui chip come Snapdragon 7 Gen 2 o 7 Gen 3. La formula ha funzionato, almeno in parte, rendendo immediato distinguere i modelli più nuovi. Però, con l’arrivo del progetto Elite, inaugurato lo scorso anno con il passaggio a core CPU proprietari, la chiarezza si è incrinata.

Il vero nodo nasce dal fatto che lo Snapdragon 8 Elite non segue la numerazione delle altre serie. Ora che ci si prepara a lanciare il successore, Qualcomm deve decidere così come mantenere coerenza con le generazioni. Un eventuale Snapdragon 8 Elite 2 o Gen 2 apparirebbe obsoleto accanto a modelli come lo Snapdragon 7 Gen 4 o il futuro Gen5.

La soluzione proposta dal leaker, Snapdragon 8 Elite Gen 5, cerca di riallineare il prodotto alle altre famiglie di chip, sottolineandone al tempo stesso la natura premium. Tale scelta però viene percepita come macchinosa e poco elegante. Non aiuta la presenza di un altro processore “quasi top”, che potrebbe portare lo stesso suffisso Gen 5, creando ulteriore confusione. La vicenda riflette una tendenza diffusa nell’attuale industria dei semiconduttori. La complessità dei listini cresce, mentre i nomi inseguono logiche di marketing più che di chiarezza tecnica. Tra suffissi, numeri e versioni parallele, comprendere a colpo d’occhio quale sia il chip più recente non è mai stato così complicato di ora.