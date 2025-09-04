Rivoluzione Framework: laptop con scheda grafica sostituibile

Uno dei grandi limiti che da sempre rappresenta un problema per quanto riguarda i computer portatili, ovvero i laptop sicuramente è quello legato all’impossibilità di sostituire le componenti più importanti presenti al loro interno, prime fra tutte la CPU e la GPU, queste ultime infatti in quanto saldate direttamente sulla scheda madre per questioni di spazio in caso di guasto obbligavano ovviamente a sostituire l’intero prodotto, problema non da poco dal momento che per le configurazioni più luminose, ciò significava una spesa davvero importante.

La nota società che si occupa di produrre hardware proprio per il mondo dell’informatica sembra però finalmente aver trovato una soluzione non da poco, framework infatti annunciato il suo nuovo pc laptop da gioco dotato di scheda grafica sostituibile, si tratta di un punto importante dal momento che in questo caso la scheda in questione é la RTX 5070, dunque non una scheda video di basso livello ma una medio di gamma dalle prestazioni decisamente interessanti che possono soddisfare i pagati di molti video giocatori.

Passo in avanti ma costoso

Il nuovo lato in questione, dunque supporterà la possibilità di sostituire la scheda grafica in caso di guasto e potrà per l’appunto essere insolita la scheda citata sopra, tutto ciò era già disponibile con la prima generazione di questo pc che però supportava solo una scheda grafica di stampo AMD e delle prestazioni non certamente soddisfacenti, la vera sorpresa però risiede nel fatto che anche coloro che sono buttate dell’atto di prima generazione potranno effettuare l’upgrade della scheda grafica andando ad installare per l’appunto la RTX 5070 opportunamente rielaborata per consentire questo cambiamento.

Il prodotto in questione è disponibile anche qui in Italia ed è possibile effettuare un acquisto modulare, si parte dall’laptop senza scheda video discreta ad un prezzo di 2019 € ma anche dalla versione che include la RTX 5070 ad un costo aggiuntivo di 790 €, un aumento decisamente importante ma che sicuramente vale la pena spendere viste le possibilità offerte da questa particolare tecnologia, ovviamente si possono scegliere anche tutte le altre caratteristiche per quanto riguarda memorie, porte di ingresso e sistema operativo.