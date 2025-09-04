PosteMobile lancia due nuove tariffe: 100 o 150 giga a 6,99 euro

PosteMobile ha introdotto due nuove offerte destinate sia ai nuovi clienti sia a chi sceglie di effettuare la portabilità del numero. La prima si chiama Creami Extra Wow 100 Ed. 2025 ed è attivabile esclusivamente negli uffici postali. La seconda, invece, è la Creami Extra Wow 150 Online, disponibile solo tramite il sito ufficiale. Entrambe hanno un costo mensile di 6,99 euro e includono chiamate illimitate e SMS senza limiti.

Gli utenti avranno solo queste prime due settimane del mese di settembre per recarsi in posta e sottoscrivere la nuova offerta. Non si esclude che potrebbero esserci delle proroghe, ma per ora la situazione è questa. Per quanto riguarda la connettività, il piano offre 100 giga mensili in 4G+, tutto su rete Vodafone come sempre anche se con qualche limite sulla velocità.

La differenza tra le due tariffe

Il funzionamento del piano Creami è particolare: la base include 10 giga, mentre gli altri vengono aggiunti come bonus a ogni rinnovo. Per questo motivo, con la 100 Ed. 2025 si parte da 10 giga e, entro 24 ore dall’attivazione, se ne ricevono altri 90. Dalla seconda mensilità in poi, i giga extra arrivano subito al momento del rinnovo.

Chi sceglie l’offerta online, invece, con la Creami Extra Wow 150 Online riceve lo stesso pacchetto base con 10 giga e un bonus aggiuntivo che porta il totale a 150. Anche in questo caso, il prezzo resta di 6,99 euro al mese.

Costi iniziali e servizi inclusi

Per entrambe le offerte è previsto un costo iniziale di 20 euro, ma con modalità diverse. Attivando l’offerta in ufficio postale si pagano 10 euro per la SIM, 5 euro come credito incluso e altri 5 euro che fungono da prima ricarica, utilizzata per coprire parte del primo canone. Online, invece, i costi si dividono in 10 euro per la SIM e 10 euro di ricarica obbligatoria.

I giga disponibili in roaming europeo ammontano a poco meno di 9. Inoltre, sono inclusi i servizi Ti cerco e Richiama ora, che avvisano con SMS quando il numero cercato torna libero o quando qualcuno ha provato a chiamare mentre il telefono era non raggiungibile.