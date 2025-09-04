iPhone 17, negli USA cresce l’attesa: il 68% degli utenti lo vuole al lancio

Il debutto della serie iPhone 17 è ancora alle porte, ma negli Stati Uniti sembra già profilarsi un grande successo. Secondo un sondaggio condotto su un campione di oltre 2.000 utenti, il 68% dei possessori di iPhone ha dichiarato di voler acquistare uno dei nuovi modelli subito dopo la presentazione.
Tra le preferenze spiccano i top di gamma: il 38% degli intervistati punta infatti sui modelli Pro e Pro Max, mentre il 16,7% è orientato verso la versione base. L’iPhone 17 Air raccoglie invece l’interesse del 13,5%, percentuale che potrebbe crescere dopo l’evento di lancio, quando Apple rivelerà tutte le caratteristiche ufficiali.
Resta però il nodo del prezzo: la stessa quota del 68% che ha espresso intenzione di acquisto ammette che il costo elevato dei nuovi iPhone potrebbe far cambiare idea al momento dell’acquisto effettivo.
Tra entusiasmo e critiche
Il sondaggio di SellCell mette in evidenza anche un altro aspetto: non tutti gli utenti americani sono entusiasti come un tempo. Il 27,1% degli intervistati ritiene che Apple abbia perso parte del suo fascino rispetto alla concorrenza, un segnale che trova conferma nella popolarità crescente di Samsung negli Stati Uniti. Allo stesso tempo, il 72,9% afferma di essere pienamente soddisfatto dell’esperienza d’uso garantita dal proprio iPhone, a conferma di un forte legame con l’ecosistema Apple.
Lo sguardo al futuro: il foldable
Tra i temi caldi c’è anche il primo iPhone pieghevole, che secondo i rumor dovrebbe arrivare a settembre 2026. Nonostante l’attesa, una parte consistente degli utenti mostra segni di impazienza: il 20,1% degli intervistati si dice pronto a valutare l’acquisto di un modello Samsung se Apple dovesse rimandare ancora il debutto del suo foldable.
Il sondaggio mostra quindi un quadro complesso: entusiasmo per l’iPhone 17, qualche malumore per i prezzi e grande curiosità per le prossime mosse di Cupertino in un settore, quello dei pieghevoli, dove i concorrenti hanno già guadagnato terreno.