PosteMobile, il brand di telefonia mobile di PostePay, ha introdotto una nuova offerta dedicata a chi cerca un piano conveniente e ricco di servizi. Si tratta della “Creami Extra Wow 50×2”. Questa prevede un pacchetto completo con chiamate e SMS illimitati a soli 8€ al mese. Gli utenti beneficeranno di 100GB di traffico dati in 4G+, garantendo una velocità fino a 300Mbps per una navigazione fluida e veloce. Per l’attivazione online, il costo è di 20€. Di cui 10€ per la SIM e 10 € per la prima ricarica, che copre anche il primo mese di promozione. Se si preferisce attivare la promo in un Ufficio Postale, il costo è invece di 25€. Tariffa suddivisa tra 15€ per la scheda e 10 euro per la ricarica. L’offerta è disponibile attraverso il sito di PosteMobile, l’app Postepay, o direttamente presso gli uffici postali.

PosteMobile: servizi inclusi e costi aggiuntivi

Oltre al pacchetto dati e alle comunicazioni illimitate, tale soluzione include servizi aggiuntivi senza costi extra. Come la funzione Hotspot per condividere la connessione internet con altri dispositivi. Gli utenti possono poi usufruire dei servizi gratuiti come “Ti cerco” e “Richiama ora”. Oltre al monitoraggio del credito residuo tramite il numero 401212. La rete utilizzata è quella 4G+ di Vodafone, che copre oltre il 99% del territorio italiano, garantendo una connessione sempre stabile e veloce. In caso di mancato rinnovo del piano, il prezzo per le chiamate è di 18 centesimi al minuto, 12 centesimi per SMS, e 2 euro al giorno per 500MB se la tariffa dati base è attiva. È possibile gestire la connessione dati base giornaliera. Ad ogni modo, per ulteriori dettagli e condizioni contrattuali, si consiglia di consultare il sito di PostePay o visitare un Ufficio Postale. Così facendo potrete anche prendere in esame altre proposte per la telefonia che l’ operatore virtuale ha lanciato in questo periodo estivo. Valutatele tutte con attenzione e scegliete quella che potrebbe soddisfare di più le vostre esigenze.