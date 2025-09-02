PosteMobile, arriva Creami Extra Wow 100 Ed. 2025

L’operatore telefonico PosteMobile ha deciso di inaugurare questo nuovo mese con una nuova interessante offerta. A partire dalla giornata del 1 settembre 2025, infatti, l’operatore ha reso disponibile la nuova offerta mobile nota con il nome di PosteMobile Creami Extra Wow 100 Ed. 2025. Quest’ultima, però, sembra che sarà disponibile all’attivazione soltanto per un breve periodo di tempo.

PosteMobile annuncia ufficialmente la nuova offerta Creami Extra Wow 100 Ed. 2025

A partire dal 1 settembre 2025 l’operatore telefonico PosteMobile ha reso disponibile una nuova interessante offerta. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta nota con il nome di PosteMobile Creami Extra Wow 100 Ed. 2025. Quest’ultima, come riportato in rete, sarà disponibile all’attivazione per i clienti per un breve periodo di tempo. In particolare, sembra che sarà possibile attivarla soltanto fino alla giornata del prossimo 15 settembre 2025.

Come spesso accade, non è però da escludere che l’operatore possa decidere di prorgarne ulteriormente la disponibilità. La nuova offerta resa disponibile da PosteMobile è estremamente conveniente e ha un costo per il rinnovo contenuto. Nello specifico, con PosteMobile Creami Extra Wow 100 Ed. 2025 gli utenti avranno a disposizione ogni mese fino a ben 100 GB di traffico dati per navigare con una connettività massima pari al 4G+. Oltre a questo, il bundle dell’offerta include poi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti i numeri. Tutto questo sarà a disposizione degli utenti ad un costo contenuto di soli 6,99 euro al mese.

Sembra che questa offerta rimarrà disponibile all’attivazione soltanto presso gli uffici postali. L’offerta è inoltre rivolta esclusivamente ai nuovi clienti dell’operatore telefonico PosteMobile. Sono inclusi sia i clienti che attiveranno un nuovo numero sia i clienti che decideranno di richiedere la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici.

Ricordiamo comunque che da settembre è tornata online anche l’offerta denominata PosteMobile Creami Extra Wow 150 Online.