Piloti F-16 addestrati con realtà aumentata

Negli ultimi decenni, la formazione dei piloti da caccia ha sempre seguito schemi piuttosto rigidi: lunghe ore di simulatore, missioni affiancate da istruttori esperti, voli di addestramento con aerei che impersonano la parte del nemico. Tutto questo ha funzionato, ma comportava costi altissimi e limiti evidenti. Oggi però sta prendendo forma un cambiamento che sembra uscito da un film di fantascienza, e che invece è già pronto a decollare.

La realtà aumentata rivoluziona l’addestramento militare

L’Aeronautica degli Stati Uniti ha scelto di puntare su una tecnologia che porta la realtà aumentata direttamente nel cielo. Si chiama ATARS, un sistema creato da Red 6 che permette di vedere, attraverso un visore integrato, avversari virtuali che appaiono e manovrano come se fossero reali. Non si tratta di un videogioco: il pilota continua a volare sul proprio F-16, con tutte le sensazioni fisiche e i rischi che questo comporta, ma davanti a sé può improvvisamente ritrovarsi un caccia nemico generato digitalmente, pronto a sfidarlo.

Il bello è che queste entità sintetiche non sono semplici ologrammi passivi, ma reagiscono, eseguono manovre, costringono chi è ai comandi a ragionare e a decidere in pochi istanti. In altre parole, il livello di pressione cognitiva diventa quello di un combattimento autentico, senza però dover impiegare flotte di velivoli “aggressor”.

Per Red 6 questa collaborazione rappresenta molto più di un contratto: è la conferma che la loro intuizione può cambiare per sempre il modo in cui si preparano i piloti di prima linea. E non ci si fermerà certo agli F-16. Il sistema è già stato collaudato su aerei da addestramento come il T-38 Talon o l’Hawk britannico, e in futuro potrà supportare anche i velivoli collaborativi di nuova generazione, oltre a fornire dati preziosi per analizzare le prestazioni.

In pratica, l’addestramento diventa una fusione continua tra reale e virtuale: il vento, la velocità e le forze G restano quelli del volo vero, ma i nemici compaiono dal nulla, pronti a mettere alla prova le abilità dei piloti. È un cambio di paradigma che promette di riscrivere non solo le regole dell’addestramento, ma anche la stessa concezione del combattimento aereo.