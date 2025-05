Nucleare tattico e IA militare: la guerra fredda si aggiorna

In un periodo in cui si fa sempre più fatica a capire dove stia andando il mondo, la Russia torna sotto i riflettori con una mossa che ha fatto sollevare più di qualche sopracciglio: l’introduzione operativa di una versione nucleare del missile R-37M. Ok, già così non è proprio una notizia leggera. Ma se aggiungiamo che questo missile può volare a Mach 6 — cioè sei volte la velocità del suono — e arrivare a bersagli anche 400 km più in là, la cosa inizia a suonare piuttosto seria.

Il ritorno strategico delle armi nucleari

Non si tratta di un’arma nuova nuova: è in sviluppo da oltre dieci anni, e la NATO lo chiama “Axehead”. Fino a poco fa, però, era “solo” un missile aria-aria super potente. Adesso, l’idea che possa portare anche una testata nucleare in miniatura ha riaperto il dibattito tra gli esperti. Non è solo un’ipotesi: secondo un recente rapporto dell’Agenzia d’intelligence della Difesa USA, la tecnologia c’è, ed è pronta all’uso.

E la Russia non si limita a migliorare le sue armi: le sta posizionando in Bielorussia, a due passi dal cuore dell’Europa. Nuovi depositi, addestramento alle forze locali, e caccia capaci di trasportare ordigni nucleari. È un segnale forte, che cambia le regole del gioco nella regione baltica. Insomma, non è solo “chiacchiera da analisti”.

Nel frattempo, il rapporto indica che Mosca dispone di circa 1.550 testate strategiche — quelle “ufficiali”, per così dire, secondo il trattato New START — ma ne avrebbe almeno 2.000 tattiche, pronte a essere usate in situazioni più “localizzate”. La buona notizia? L’uso nel conflitto ucraino viene ritenuto improbabile, almeno finché il Cremlino non sentirà il fiato sul collo in modo davvero critico.

Come se non bastasse, il documento americano tira in ballo anche le armi chimiche e biologiche. Nessuna prova recente di utilizzo, per fortuna, ma si parla di una continua espansione delle capacità. In parole povere: la Russia starebbe investendo anche su questo fronte, silenziosamente.

E poi c’è la Cina. Anche Pechino sta ampliando il proprio arsenale nucleare: più di 600 testate già operative, e si prevede che possano superare quota 1.000 entro il 2030. Il loro approccio è diverso: puntano su una “deterrenza flessibile”, cioè essere pronti a tutto, ma senza mostrare i muscoli a ogni occasione.

In definitiva, tra nuove tecnologie, missili iperveloci e testate in movimento, è chiaro che il tema delle armi nucleari sta tornando con forza nella realtà geopolitica. Non è qualcosa da prendere alla leggera, e forse proprio per questo vale la pena parlarne di più, anche con un linguaggio semplice, che non serva solo agli esperti ma a chiunque voglia capire cosa sta accadendo là fuori.