Apple iPad Air a un prezzo da SOGNO con AMAZON: offerta da impazzire

Offerta e prezzo davvero imperdibile su Amazon nel momento in cui desiderate acquistare Apple iPad Air, in particolar modo nella sua variante da 13 pollici di diagonale, caratterizzato dalla presenza, tra le varie componenti, anche di un chip M3, SoC di ottima qualità che riesce a garantire prestazioni nettamente superiori alla media.

Il tablet è uno dei migliori e più richiesti del momento, proprio per la sua capacità di mettere a disposizione del consumatore finale una buonissima qualità, al giusto prezzo finale di vendita. La prima cosa da sapere nel momento in cui pensate di acquistarlo riguarda sicuramente l’impossibilità di espandere la memoria interna, ciò sta a significare che resterà sostanzialmente uguale per tutta la vita del prodotto, senza possibilità di modificarla.

In parallelo, un altro aspetto da tenere in considerazione riguarda chiaramente la connettività, essendo comunque un tablet da utilizzare in mobilità. In fase di acquisto potrete optare tra WiFi o WiFi + Cellular, nel primo caso, come è lecito immaginarsi, è possibile collegarsi alla rete solamente sfruttando la tecnologia WiFi, mentre con il secondo si facilita l’utilizzo in mobilità data la presenza del supporto eSIM per il collegamento alla rete cellulare.

Apple iPad Air, il prezzo è da sogno su Amazon

Il nuovo Apple iPad Air può essere vostro a soli 849 euro, un risparmio decisamente importante e interessante, considerando che comunque si parte da un listino di 969 euro, approfittando in questo modo di uno sconto effettivo di circa 150 euro. Ordinatelo subito al seguente link.

La promozione è più unica che rara, attiva per poco tempo direttamente su Amazon, con spedizione gestita interamente dall’azienda americana, e ricezione della merce gratuitamente a domicilio in pochissimo tempo.