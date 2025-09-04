Philips Hue rivoluziona il mondo delle smart home

Philips Hue ha scelto l’IFA 2025 come palcoscenico per una vera e propria rivoluzione per le case sempre connesse. La nuova linea Hue Essentials rende l’illuminazione intelligente più accessibile che mai, con lampadine pensate per offrire un ingresso semplice ma completo nel mondo smart. Pur mantenendo consumi ridotti e un’ampia compatibilità con gli standard più diffusi, questi modelli si distinguono per un prezzo più contenuto, abbattendo la barriera per chi desidera avvicinarsi alla domotica senza compromessi sulla qualità.

Hue Bridge Pro, il cuore dell’ecosistema

Il nuovo Hue Bridge Pro rappresenta una delle novità più importanti. Oltre a garantire una capacità di gestione nettamente superiore rispetto al passato, introduce funzionalità avanzate come MotionAware, che trasforma le lampadine stesse in veri sensori ambientali. Grazie alla tecnologia integrata, il sistema è ora in grado di rilevare i movimenti senza la necessità di dispositivi aggiuntivi, migliorando la copertura e semplificando l’esperienza d’uso.

Smart lighting alla portata di tutti

Con MotionAware, Philips Hue inaugura un approccio innovativo all’interazione con gli ambienti domestici. Le luci diventano in grado di “percepire” la presenza delle persone, adattandosi in tempo reale e offrendo scenari dinamici senza bisogno di accessori extra. È un passo avanti che porta l’illuminazione a un livello di intelligenza superiore, integrandosi perfettamente con la vita quotidiana.

Tra le novità spicca anche la possibilità di controllare le luci attraverso gli speaker compatibili, creando un legame diretto tra suono e illuminazione. Non si tratta soltanto di un comando vocale. L’obiettivo è una sincronizzazione sempre più naturale tra i due mondi, capace di trasformare ogni stanza in uno spazio immersivo e personalizzato.

Sicurezza smart con Hue Secure

Philips Hue amplia inoltre il suo ecosistema con l’arrivo della Secure Video Doorbell, il primo campanello intelligente del marchio. Grazie alla videocamera ad alta risoluzione, al riconoscimento del movimento e alle funzioni di comunicazione bidirezionale, la sicurezza della casa si integra senza soluzione di continuità con l’illuminazione. In questo modo, la luce diventa parte attiva della protezione domestica, reagendo a eventi e avvisi in tempo reale.

Con queste novità, Philips Hue non si limita a rinnovare il catalogo ma reinterpreta il concetto stesso di smart home. Più accessibile, più intelligente e più interattivo, il nuovo ecosistema si candida a diventare un punto di riferimento per chi vuole unire praticità, sicurezza e intrattenimento in un’unica soluzione.