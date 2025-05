Ajax DoorBell: il videocitofono smart e Wifi con AI che monitora la vostra casa – Recensione

Ajax Systems ha finalmente fatto il suo ingresso nel mondo dei videocitofoni intelligenti con un dispositivo che promette di ridefinire completamente gli standard del settore. Il campanello smart dell’azienda ucraina non è semplicemente l’ennesimo gadget tecnologico, ma rappresenta una vera e propria evoluzione nel campo della sicurezza domestica e della videosorveglianza perimetrale.

Prima impressione e confezione

L’esperienza con questo videocitofono intelligente inizia già dal momento dell’apertura della confezione, che rispecchia pienamente la filosofia di design minimalista ed elegante di Ajax Systems. La scatola di presentazione è realizzata in cartone robusto con una grafica sobria ma accattivante, che immediatamente comunica la qualità professionale del prodotto contenuto all’interno.

All’interno troviamo il dispositivo principale protetto da un involucro in schiuma sagomata, accompagnato da piastre per regolare angolazione del videocitofono, il videocitofono, il kit per connetterlo con un campanello esistente e i vari accessori per il montaggio. La documentazione tecnica è completa e ben organizzata, con istruzioni chiare sia in formato cartaceo che attraverso codici QR che rimandano alle guide online interattive.

La qualità costruttiva emerge immediatamente al primo contatto: il dispositivo ha un peso che trasmette solidità senza risultare eccessivo, mentre la finitura superficiale appare curata nei minimi dettagli. Ajax ha chiaramente investito molto nella progettazione estetica, creando un prodotto che non sfigura su nessun tipo di ingresso, dall’appartamento moderno alla villa di lusso.

Design e Materiali: eleganza funzionale

Il design compatto del videocitofono Ajax rappresenta uno dei suoi maggiori punti di forza. Con dimensioni studiate per adattarsi anche agli spazi più ridotti, come i telai stretti delle porte o gli ingressi adiacenti alle pareti, questo dispositivo dimostra come la miniaturizzazione tecnologica possa andare di pari passo con l’eleganza estetica. La custodia esterna è realizzata in materiali di alta qualità che garantiscono una resistenza ottimale agli agenti atmosferici. La certificazione IP54 assicura una protezione affidabile contro le infiltrazioni d’acqua e la polvere, rendendo il dispositivo perfettamente adatto all’installazione esterna senza necessità di tettoie protettive aggiuntive.

Particolarmente apprezzabile è la scelta di offrire quattro colorazioni neutre che si integrano armoniosamente con qualsiasi stile architettonico. L’anello LED colorato che circonda il pulsante principale non è solo un elemento decorativo, ma svolge una funzione pratica importante: guida visiva per i visitatori e indicatore di stato del dispositivo. La superficie tattile del pulsante offre un feedback perfetto, né troppo sensibile né troppo rigido, mentre la griglia del microfono e la lente della telecamera sono integrate in modo quasi invisibile nel design generale, mantenendo l’estetica pulita e moderna.

Specifiche tecniche: prestazioni da professionista

Il cuore del sistema è rappresentato da un sensore CMOS da 4 megapixel che garantisce una qualità d’immagine eccezionale in qualsiasi condizione di illuminazione.

La tecnologia HDR integrata merita una menzione particolare: riesce a bilanciare perfettamente le aree sovraesposte e le ombre profonde, problema comune di molti dispositivi della concorrenza. Questo significa che anche in condizioni di illuminazione estrema, come il controluce o le ore serali, le immagini mantengono sempre un livello di dettaglio e nitidezza sorprendente. Gli angoli di visione sono stati ottimizzati per garantire una copertura completa dell’area di ingresso: 90° in verticale e 155° in orizzontale. Questi valori permettono di monitorare efficacemente non solo chi si trova direttamente davanti alla porta, ma anche gli approcci laterali, aumentando significativamente il livello di sicurezza complessivo.

L’illuminazione IR intelligente rappresenta un altro elemento distintivo. Con una portata efficace fino a 6 metri, il sistema regola automaticamente l’intensità in tempo reale per evitare la sovraesposizione degli oggetti vicini mantenendo visibili quelli più lontani. Questa tecnologia elimina il problema classico dei volti “bruciati” dalla luce infrarossa troppo intensa. Per quanto riguarda la connettività, il dispositivo supporta esclusivamente reti Wi-Fi a 2,4 GHz, scelta che garantisce una migliore propagazione del segnale attraverso ostacoli come pareti e mobili. La portata operativa dichiarata di 500 metri in campo aperto e 30 metri attraverso pareti in cemento armato supera nettamente la media dei competitor.

Prestazioni audio e video: comunicazione cristallina

La qualità audio di questo campanello smart rappresenta probabilmente uno dei suoi aspetti più impressionanti. Ajax ha implementato tecnologie proprietarie per la cancellazione del rumore e dell’eco che trasformano ogni conversazione in un’esperienza fluida e naturale, paragonabile a una normale telefonata. Il sistema di soppressione del rumore si dimostra particolarmente efficace in ambienti urbani rumorosi, dove il traffico o altri rumori di fondo potrebbero interferire con la comunicazione. Durante i test, anche in condizioni particolarmente sfavorevoli, la voce risultava sempre chiara e comprensibile da entrambe le parti.

La potenza sonora è stata calibrata per garantire un volume ottimale senza risultare fastidiosa per i vicini. Il range dinamico è ampio, permettendo di percepire sia i sussurri che le voci più acute senza distorsioni. Dal punto di vista video, la risoluzione 4MP si traduce in immagini nitide e ricche di dettagli. La capacità di catturare particolari come i tratti del viso o le targhe delle automobili anche a distanza rappresenta un vantaggio significativo per applicazioni di sicurezza avanzata.

Il formato 16:9 delle immagini è ottimizzato per la visualizzazione su smartphone e tablet, offrendo un’esperienza visiva immediata e coinvolgente. La fluidità del video in streaming è garantita dal protocollo proprietario JetSparrow, che riduce la latenza al minimo assoluto.

Intelligenza Artificiale: riconoscimento avanzato

L’intelligenza artificiale integrata rappresenta il vero elemento distintivo di questo videocitofono. Il sistema è in grado di riconoscere e classificare automaticamente tre categorie di oggetti: esseri umani, animali domestici e veicoli. Questa capacità di analisi intelligente non è solo una funzionalità spettacolare, ma ha applicazioni pratiche concrete. Gli utenti possono configurare il sistema per ricevere notifiche selettive solo per determinate categorie di rilevamento. Ad esempio, chi abita in una zona con molto traffico può scegliere di essere avvisato solo quando una persona si avvicina alla porta, ignorando il passaggio di automobili.

Il sensore PIR integrato lavora in sinergia con l’analisi video basata su AI per migliorare la precisione del rilevamento e ridurre drasticamente i falsi allarmi. Questa combinazione di tecnologie assicura che ogni notifica sia realmente significativa. La personalizzazione delle zone di rilevamento permette di definire aree specifiche da monitorare, escludendo zone problematiche che potrebbero generare allarmi inappropriati. Questa flessibilità rende il sistema adattabile a qualsiasi contesto abitativo.

Videosorveglianza: sicurezza professionale

Oltre alla funzione primaria di videocitofono, questo dispositivo Ajax si trasforma in un sistema di videosorveglianza completo e professionale. La capacità di registrare video continui quando collegato a un Ajax NVR, o clip di movimento quando utilizza il cloud storage, offre una flessibilità d’uso notevole. La verifica visiva degli allarmi è una funzionalità particolarmente apprezzata dai professionisti della sicurezza. Il sistema può essere configurato per attivare automaticamente la registrazione quando altri sensori Ajax rilevano un’intrusione, fornendo immediatamente prove visive dell’evento.

La protezione antisabotaggio garantisce che qualsiasi tentativo di manomissione del dispositivo generi immediatamente un allarme. Questa caratteristica, combinata con la robustezza costruttiva, rende molto difficile per eventuali malintenzionati disabilitare il sistema. L’integrazione con i protocolli ONVIF apre possibilità di espansione verso sistemi di gestione video di terze parti, rendendo il dispositivo compatibile con infrastrutture di sorveglianza professionali già esistenti.

Funzionalità dell’App: controllo totale

L’applicazione mobile Ajax rappresenta il centro di controllo di tutto il sistema, offrendo un’interfaccia utente intuitiva e completa. La configurazione iniziale attraverso codici QR semplifica enormemente il processo di installazione, anche per utenti meno esperti. Le notifiche push istantanee arrivano con un’immagine di anteprima che permette di valutare immediatamente la situazione senza dover aprire l’applicazione. Questa funzionalità si rivela particolarmente utile quando si è fuori casa o impegnati in altre attività.

La gestione degli utenti nell’app è molto flessibile, permettendo di assegnare permessi specifici a diversi membri della famiglia o colleghi. È possibile personalizzare chi può ricevere determinati tipi di notifiche o avere accesso a specifiche funzionalità. L’archivio video integrato consente di rivedere facilmente gli eventi passati, con possibilità di ricerca per data, tipo di oggetto rilevato o evento specifico. La velocità di accesso ai contenuti archiviati è notevole, grazie all’ottimizzazione del protocollo di comunicazione. Si può anche scattare una foto, scaricare un video, regolare la qualità del video ed evidenziare gli oggetti.

Nelle status impostazioni è presente

Forza del segnale Wifi

Status connessione

Status connessione Jeweller e Intensità segnale Wings

Connessione con NVR

Archivio Cloud

Connessione ad alimentazione esterna

Status carica batteria

Status del coperchio

Risoluzione

Frequenza fotogrammi

Attraverso le impostazioni si possono impostare i parametri di registrazione (sempre o solo quando è armato), notifiche solo in caso venga rilevato un determinato movimento, le varie impostazioni di rilevamento e la qualità di streaming. Interessante la possibilità di impsotare le zone di privacy.

Qualità Video: nitidezza in ogni condizione

La qualità dell’immagine prodotta da questo videocitofono supera le aspettative anche degli utenti più esigenti. La definizione 4MP si traduce in una nitidezza che permette di riconoscere chiaramente i volti anche a distanza considerevole. La tecnologia HDR si dimostra particolarmente efficace nelle situazioni di illuminazione mista, come quando una persona si trova controluce rispetto a una finestra illuminata. Il sistema riesce a bilanciare automaticamente le diverse zone di luminosità, mantenendo dettagli sia nelle aree chiare che in quelle scure.

Durante le ore notturne, l’illuminazione infrarossi entra in azione in modo completamente automatico, senza alcun intervento dell’utente. La transizione giorno-notte è fluida e impercettibile, garantendo una sorveglianza continua 24 ore su 24. Il formato delle immagini 16:9 è perfettamente ottimizzato per la visualizzazione su dispositivi mobili moderni, sfruttando al meglio lo schermo disponibile senza fastidiose bande nere.

Connettività e Affidabilità: mai offline

Uno dei punti di forza più significativi di questo sistema è la sua ridondanza comunicativa. Mentre la maggior parte dei videocitofoni intelligenti sul mercato dipende esclusivamente dal Wi-Fi, Ajax ha implementato un sistema di backup che utilizza i protocolli proprietari Jeweller e Wings. Questo significa che anche in caso di interruzione della rete Wi-Fi, il dispositivo continua a comunicare con l’hub centrale e a inviare notifiche agli utenti e alle centrali di monitoraggio. Si tratta di una caratteristica fondamentale per applicazioni di sicurezza professionale, dove l’affidabilità è prioritaria.

La portata Wi-Fi estesa di 500 metri in campo aperto rappresenta un vantaggio notevole rispetto alla concorrenza, offrendo fino a cinque volte la distanza operativa dei sistemi tradizionali. Questo permette installazioni più flessibili, senza dover posizionare il router nelle immediate vicinanze della porta d’ingresso. I protocolli crittografati utilizzati per tutte le comunicazioni garantiscono che i dati video e audio rimangano sempre protetti da intercettazioni indesiderate. La certificazione di sicurezza di Ajax Systems in questo campo è riconosciuta a livello internazionale.

Alimentazione e Autonomia: continuità operativa

Il sistema di alimentazione di questo videocitofono è stato progettato per garantire la massima flessibilità installativa. Il dispositivo accetta sia corrente continua (12-24V) che corrente alternata (16-24V, 50/60Hz), con rilevamento automatico della polarità. La batteria di backup integrata rappresenta una caratteristica distintiva che molti competitor non offrono. In caso di interruzione dell’alimentazione principale, il sistema continua a funzionare per fino a due ore, garantendo continuità operativa anche durante blackout temporanei. Il sistema di riscaldamento automatico della batteria si attiva quando la temperatura scende sotto i valori ottimali, preservando le prestazioni del dispositivo anche in condizioni climatiche estreme. Questa funzionalità prolunga significativamente la vita utile della batteria e mantiene stabile il funzionamento del sistema.

Il consumo energetico è stato ottimizzato per ridurre al minimo l’impatto sulla bolletta elettrica, senza compromettere le prestazioni operative. L’efficienza energetica è particolarmente apprezzabile durante il funzionamento notturno con illuminazione IR attiva.

Installazione e Configurazione: semplicità professionale

Nonostante la complessità tecnologica del sistema, l’installazione risulta sorprendentemente semplice grazie alla filosofia plug-and-play adottata da Ajax. La staffa di montaggio inclusa è progettata per adattarsi alla maggior parte delle situazioni installative comuni. La configurazione software attraverso l’app mobile richiede pochissimi passaggi, guidati da procedure wizard intuitive. Il riconoscimento automatico del dispositivo tramite codice QR elimina la necessità di inserire manualmente parametri tecnici complessi.

Per gli installatori professionali, sono disponibili funzionalità avanzate di configurazione che permettono di ottimizzare il sistema per applicazioni specifiche. La possibilità di testare tutte le funzionalità prima di completare l’installazione assicura che tutto funzioni perfettamente fin dal primo utilizzo. La documentazione tecnica fornita è estremamente dettagliata, con schemi di cablaggio chiari e consigli pratici per evitare i problemi più comuni. Il supporto online di Ajax Systems è riconosciuto come uno dei migliori del settore.

Integrazione Ecosistema Ajax: sinergia tecnologica

Uno degli aspetti più interessanti di questo videocitofono è la sua capacità di integrarsi perfettamente nell’ecosistema Ajax più ampio. Quando utilizzato insieme ad altri dispositivi della famiglia Ajax, le funzionalità si moltiplicano esponenzialmente. La verifica visiva degli allarmi permette al sistema di attivare automaticamente la registrazione video quando altri sensori rilevano movimento o intrusioni. Questa sinergia tra dispositivi crea un sistema di sicurezza integrato estremamente efficace.

Le automazioni possibili sono numerose: illuminazione automatica all’arrivo di visitatori, apertura cancelli per utenti riconosciuti, notifiche differenziate per familiari e sconosciuti. La flessibilità del sistema permette di creare scenari personalizzati per ogni esigenza. L’interfaccia unificata dell’app Ajax consente di gestire tutti i dispositivi del sistema da un’unica applicazione, semplificando notevolmente l’esperienza d’uso quotidiana.

Prestazioni sul campo: test Reali

Durante i test pratici effettuati in diverse condizioni operative, questo videocitofono Ajax ha dimostrato prestazioni costantemente superiori alle aspettative. La velocità di notifica si è rivelata impressionante: meno di un secondo dal momento della pressione del pulsante alla ricezione dell’avviso su smartphone. La qualità della comunicazione audio è risultata eccellente anche in condizioni ambientali sfavorevoli, con vento forte o traffico intenso. La cancellazione dell’eco funziona efficacemente, eliminando i fastidiosi ritorni di voce che affliggono molti sistemi concorrenti.

Il riconoscimento AI ha mostrato un’accuratezza molto elevata nella distinzione tra persone, animali e veicoli, con un tasso di falsi positivi trascurabile. La possibilità di regolare la sensibilità permette di adattare il sistema a contesti specifici. La stabilità della connessione Wi-Fi si è dimostrata eccellente anche a distanze considerevoli dal router, confermando le specifiche dichiarate dal produttore. Peccato che il campanello non si può interfacciare con Alexa o con Google quindi per ricevere un avviso quando qualcuno lo preme bisogna collegare il modulo aggiuntivo presente in confezione ad un campanello esistente. Un’alternativa può essere collegare il campanello con la sirena esterna (quando lo si preme si sente un tono acustico direttamente dalla sirena).

Considerazioni Finali: Innovazione e Affidabilità

Questo videocitofono intelligente di Ajax Systems rappresenta indubbiamente un salto qualitativo significativo rispetto ai prodotti tradizionali del settore. La combinazione di tecnologie avanzate, affidabilità operativa e facilità d’uso crea un prodotto che soddisfa tanto l’utente domestico quanto il professionista della sicurezza. La qualità costruttiva e l’attenzione ai dettagli riflettono l’esperienza maturata da Ajax nel campo della sicurezza professionale. Il rapporto qualità-prezzo, pur collocandosi nella fascia alta del mercato, appare giustificato dalle prestazioni e dalle funzionalità offerte.

L’investimento tecnologico in ricerca e sviluppo è evidente in ogni aspetto del prodotto, dall’intelligenza artificiale avanzata alla robustezza dei protocolli di comunicazione. La visione a lungo termine di Ajax emerge nella progettazione di un sistema espandibile e aggiornabile. Per chi cerca un videocitofono che non sia solo un gadget tecnologico ma un vero strumento di sicurezza domestica, questo prodotto Ajax rappresenta probabilmente la scelta più avanzata attualmente disponibile sul mercato. La tranquillità che deriva dall’utilizzare un sistema così affidabile e completo vale certamente l’investimento richiesto. Attualmente è possibile trovarlo sul sito ufficiale a 379€.