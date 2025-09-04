Apple Music porta le stazioni radio fuori dall’app per la prima volta

Apple Music fa un passo importante verso l’apertura e l’accessibilità. Per la prima volta, le sei stazioni radio live incluse nel servizio saranno disponibili anche al di fuori dell’app ufficiale. Gli utenti potranno ascoltarle gratuitamente tramite piattaforme esterne, su web, app mobile o smart speaker compatibili, senza necessità di un abbonamento a pagamento.

Questa mossa strategica punta ad ampliare il pubblico e a competere in modo più diretto con altri servizi di streaming musicale, offrendo agli ascoltatori l’opportunità di conoscere la qualità delle stazioni Apple senza vincoli.

Le sei stazioni disponibili

Le stazioni incluse in questa apertura sono:

Apple Music 1 : la principale, con programmi e conduttori di riferimento.

Apple Music Hits : dedicata ai grandi successi di ieri e di oggi.

Apple Music Country : focalizzata sul panorama country americano.

Apple Música Uno : pensata per il pubblico ispanico.

Apple Music Club : dedicata alla musica elettronica e da club.

Apple Music Chill: per atmosfere più rilassate e tranquille.

Apple Music, stazioni radio gratis ma con un invito a scoprire di più

Gli ascoltatori potranno godere della musica senza costi, ma occasionalmente incontreranno link e inviti a iscriversi a Apple Music per sfruttare appieno tutte le funzionalità e i contenuti premium. In questo modo, Apple offre un assaggio gratuito per attrarre nuovi utenti e potenziali abbonati, trasformando l’esperienza di ascolto in un invito a entrare nell’ecosistema completo del servizio. Fino a oggi, le stazioni radio Apple erano un’esclusiva dell’app e dell’ecosistema Apple. Questa iniziativa segna un cambiamento significativo, aumentando l’accessibilità e permettendo a un pubblico più grande di interagire con i contenuti di Apple Music, senza barriere di piattaforma.

Con questa novità, insomma, l’azienda rafforza la propria strategia di espansione e visibilità. Rendere le stazioni radio disponibili a tutti senza abbonamento rappresenta un passo chiave per attrarre nuovi ascoltatori e rafforzare la presenza del brand in un mercato dello streaming sempre più competitivo.