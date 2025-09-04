Nvidia vola ai massimi storici, AI spinge i ricavi oltre ogni record

Nvidia continua a cavalcare l’onda dell’intelligenza artificiale e chiude il secondo trimestre dell’anno fiscale 2025 con risultati senza precedenti. L’azienda ha registrato ricavi record, trainati soprattutto dalla domanda crescente di chip dedicati all’AI e ai data center, ormai diventati il cuore pulsante del suo business.

La divisione Data Center ha guidato questa performance straordinaria, grazie agli ingenti investimenti di colossi tecnologici e fornitori di servizi cloud, che necessitano di potenza di calcolo per sostenere carichi sempre più complessi. Le GPU della serie H100 e le nuove piattaforme sviluppate per l’AI generativa e il training di modelli linguistici avanzati sono state al centro della corsa agli ordini, confermando la posizione dominante di Nvidia nel settore.

Anche il comparto Gaming ha contribuito positivamente, con la famiglia GeForce che rimane un punto di riferimento per gli appassionati. Pur crescendo con ritmi meno intensi rispetto al segmento AI, il gaming continua a garantire solidità al marchio, sostenuto dall’adozione di tecnologie come il ray tracing e il DLSS, sempre più richieste dai titoli di nuova generazione. Sul fronte finanziario, Nvidia ha beneficiato di margini elevati e di una produzione che fatica a stare al passo con la domanda globale. La carenza di componenti rimane una sfida, ma non ha impedito all’azienda di consolidare ulteriormente il proprio vantaggio competitivo. I processori di nuova generazione, ottimizzati per machine learning, simulazioni scientifiche e applicazioni industriali, stanno aprendo opportunità anche al di fuori dei settori tradizionali.

Guardando ai prossimi trimestri, Nvidia e tutti noi ci aspettiamo che la crescita rimanga sostenuta, alimentata da un ecosistema sempre più ampio di partner e clienti che puntano sull’intelligenza artificiale per trasformare il proprio business. Con questi risultati, l’azienda si conferma come uno degli attori chiave della rivoluzione digitale, capace di guidare l’innovazione tecnologica a livello globale. Dunque, un’ulteriore crescita sembra più che prevedibile.