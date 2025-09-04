TCL protagonista a IFA 2025 con tecnologia e spirito olimpico

Al padiglione 21A di IFA 2025 TCL ha conquistato l’attenzione con uno spazio di oltre 2.500 metri quadrati. Non parliamo solo di televisori di ultima generazione, ma anche di elettrodomestici intelligenti, soluzioni mobili e indossabili. L’azienda, che quest’anno ha assunto il ruolo di Partner Olimpico Mondiale, unisce innovazione e sport con fan-zone dedicate, ambassador internazionali e attività interattive pensate per i visitatori. Il legame con i valori olimpici emerge forte, accompagnando la presentazione delle più recenti novità tecnologiche.

TCL porta l’innovazione in casa e in mobilità

Il marchio conferma la leadership globale nei TV Mini LED con una crescita impressionante, +176% nei primi sei mesi del 2025. In Europa i dati parlano di un aumento del 91% nei volumi di TV Mini LED e del 72% per i modelli oltre i 75 pollici. Francia e Polonia riconoscono TCL come secondo brand per vendite, mentre altri mercati europei ne rafforzano il posizionamento. Al centro della scena ci sono i televisori QD-Mini LED serie C e X11K, dotati di audio firmato Bang & Olufsen e prestazioni progettate per cinema domestico, sport e gaming. L’imponente TCL 115X955 Max, il più grande al mondo, rappresenta l’apice della gamma.

Il debutto europeo di prodotti come lo smartphone NXTPAPER 60 Ultra e lo smartwatch per bambini MOVETIME MT48 dimostra l’attenzione di TCL alla connettività quotidiana. Lo smartphone, grazie al display da 7,2 pollici simile alla carta, riduce l’affaticamento visivo e integra funzioni AI per lettura e scrittura. L’orologio, impermeabile e sicuro, offre funzioni di localizzazione GPS e comunicazione dedicate alle famiglie. A completare il tutto ci sono i tablet NXTPAPER, i proiettori portatili PlayCube e i nuovi monitor professionali, come il 57R94, pensati per creativi e gamer.

Non mancano soluzioni per la casa intelligente. Dai climatizzatori FreshIN 3.0 e VoxIN ai frigoriferi Free Built-In, TCL unisce efficienza energetica e design moderno. Le lavatrici P5 Super Drum offrono connettività Wi-Fi e risparmio fino al 40%, mentre il nuovo materiale sostenibile TCL ECORA apre la strada a una produzione più attenta all’ambiente. Lo spazio NXTHOME consolida la collaborazione con marchi come Roche Bobois e Alcantara, dimostrando come tecnologia e artigianato possano integrarsi naturalmente negli ambienti domestici.