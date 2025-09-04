Hyundai i20 N Line Carbon: sportiva, esclusiva e in edizione limitata

Hyundai presenta la i20 N Line Carbon, un’edizione speciale e limitata con soli 500 modelli. È pensata per chi cerca uno stile distintivo e un’esperienza di guida coinvolgente. Questa versione celebra i 10 anni del brand N, simbolo di performance e sportività. Inoltre, rappresenta l’evoluzione dell’allestimento i20 N Line.

L’estetica è stata esaltata con dettagli in carbon look, tra cui calotte degli specchi retrovisori, elementi dei paraurti, parti laterali e antenna a pinna di squalo, oltre al tetto a contrasto nero e alla vernice disponibile in tre colorazioni: Lumen Gray, Vibrant Blue e Dragon Red. I cerchi in lega da 17”, il doppio terminale di scarico cromato e gli interni sportivi con cuciture rosse completano un look esclusivo e dinamico.

Tecnologia e comfort di alto livello

All’interno, la i20 N Line Carbon offre sedili sportivi, volante in pelle traforata con inserto dedicato, pomello cambio in pelle e illuminazione LED personalizzabile. Tra le dotazioni figurano il cluster digitale Supervision da 10,25”, il sistema multimediale touch da 10,25” con navigazione, retrocamera e connettività Apple CarPlay e Android Auto, e aggiornamenti OTA. Possiede anche telematica Bluelink per il controllo remoto del veicolo. La sicurezza è garantita da sistemi avanzati come Forward Collision-Avoidance Assist (FCA), Lane Following Assist (LFA), porte USB-C e sistema eCall di seconda generazione.

Sotto il cofano troviamo il motore 1.0 T-GDI da 100 CV, abbinabile al cambio manuale a 6 marce o all’automatico 7 DCT con paddle shift, per una guida pronta e divertente. La sportività si combina con la praticità tipica della gamma i20, offrendo comfort e tecnologia in un pacchetto completo.

Prezzo, finanziamento e concorso esclusivo per la nuova Hyundai i20 N Line Carbon

La i20 N Line Carbon ha un prezzo di listino di 25.990 €, con un vantaggio cliente stimato di oltre 2.000 € rispetto alla versione N Line standard. Con il finanziamento Hyundai Plus, è possibile acquistare la vettura a partire da 120 € al mese per 35 mesi. Inoltre, i primi 20 acquirenti potranno partecipare al concorso “Vinci con i20 N Line Carbon”. Possono vincere un corso di guida sicura al Centro GuidaSicura Quattroruote di Vairano, previsto per il 27 novembre 2025.