Ad
AutomobiliMotoriNews

Hyundai i20 N Line Carbon: sportiva, esclusiva e in edizione limitata

Hyundai lancia la i20 N Line Carbon, limitata a 500 unità con dettagli in carbon look, motore 1.0 T-GDI da 100 CV e contenuti premium.

scritto da Rosalba Varegliano

Hyundai presenta la i20 N Line Carbon, un’edizione speciale e limitata con soli 500 modelli. È pensata per chi cerca uno stile distintivo e un’esperienza di guida coinvolgente. Questa versione celebra i 10 anni del brand N, simbolo di performance e sportività. Inoltre, rappresenta l’evoluzione dell’allestimento i20 N Line.

L’estetica è stata esaltata con dettagli in carbon look, tra cui calotte degli specchi retrovisori, elementi dei paraurti, parti laterali e antenna a pinna di squalo, oltre al tetto a contrasto nero e alla vernice disponibile in tre colorazioni: Lumen Gray, Vibrant Blue e Dragon Red. I cerchi in lega da 17”, il doppio terminale di scarico cromato e gli interni sportivi con cuciture rosse completano un look esclusivo e dinamico.

Tecnologia e comfort di alto livello

All’interno, la i20 N Line Carbon offre sedili sportivi, volante in pelle traforata con inserto dedicato, pomello cambio in pelle e illuminazione LED personalizzabile. Tra le dotazioni figurano il cluster digitale Supervision da 10,25”, il sistema multimediale touch da 10,25” con navigazione, retrocamera e connettività Apple CarPlay e Android Auto, e aggiornamenti OTA. Possiede anche telematica Bluelink per il controllo remoto del veicolo. La sicurezza è garantita da sistemi avanzati come Forward Collision-Avoidance Assist (FCA), Lane Following Assist (LFA), porte USB-C e sistema eCall di seconda generazione.

Sotto il cofano troviamo il motore 1.0 T-GDI da 100 CV, abbinabile al cambio manuale a 6 marce o all’automatico 7 DCT con paddle shift, per una guida pronta e divertente. La sportività si combina con la praticità tipica della gamma i20, offrendo comfort e tecnologia in un pacchetto completo.

Prezzo, finanziamento e concorso esclusivo per la nuova Hyundai i20 N Line Carbon

La i20 N Line Carbon ha un prezzo di listino di 25.990 €, con un vantaggio cliente stimato di oltre 2.000 € rispetto alla versione N Line standard. Con il finanziamento Hyundai Plus, è possibile acquistare la vettura a partire da 120 € al mese per 35 mesi. Inoltre, i primi 20 acquirenti potranno partecipare al concorso “Vinci con i20 N Line Carbon”. Possono vincere un corso di guida sicura al Centro GuidaSicura Quattroruote di Vairano, previsto per il 27 novembre 2025.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Rosalba Varegliano

Dal 2017 collaboro con TecnoAndroid, adottando un approccio attento ai dettagli e puntando sempre alla perfezione, per offrire un punto di vista chiaro e preciso sulle ultime novità del settore tech.