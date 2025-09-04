Google Drive

Google continua a rafforzare l’integrazione di Gemini nei suoi servizi principali, consolidandolo come elemento centrale dell’ecosistema di applicazioni cloud e produttività. Dopo aver portato le funzioni di riepilogo sui documenti di testo e sui PDF, ora l’assistente basato sull’intelligenza artificiale arriva anche ai video caricati su Google Drive, aprendo a nuove possibilità per chi utilizza la piattaforma a fini lavorativi o educativi.

Riassunti e Q&A anche per i video

La novità annunciata da Mountain View riguarda l’estensione delle capacità di Gemini ai contenuti audiovisivi salvati su Drive. In pratica, l’utente potrà chiedere all’AI di riassumere il contenuto di un video o di estrapolare azioni e punti chiave. Per esempio, una registrazione di riunione potrà essere trasformata in una lista di task, oppure un intervento formativo in un breve compendio dei concetti più rilevanti.

Accanto al riepilogo, Gemini permette anche di porre domande dirette sul contenuto del file, ottenendo risposte senza dover visionare l’intero video. Questo approccio mira a far risparmiare tempo e a rendere l’accesso alle informazioni più immediato, in particolare per chi lavora con molte ore di registrazioni o con archivi complessi.

Un supporto concreto per lavoro e studio

Il valore di questa novità diventa evidente se si pensa alla grande quantità di materiale video prodotta quotidianamente. Meeting online, corsi di formazione, interviste e webinar sono strumenti diffusi in aziende e università, ma rivederli integralmente può risultare dispendioso. Con l’aiuto dell’AI, un video di un’ora può essere sintetizzato in pochi minuti di lettura, senza perdere le parti essenziali.

Per le aziende, questo significa poter trasformare le registrazioni in report operativi. Per gli studenti, invece, diventa più semplice recuperare le lezioni registrate, focalizzandosi subito sui passaggi chiave. Il sistema è pensato anche per migliorare l’accessibilità: chi fatica a seguire contenuti audiovisivi in tempo reale potrà ottenere trascrizioni e riassunti più facilmente consultabili.

Disponibilità limitata e rollout graduale

Come spesso accade con le nuove funzioni AI di Google, il rilascio parte da un numero limitato di utenti e solo in lingua inglese. L’attivazione inizierà a fine agosto e potrà richiedere fino a due settimane per completarsi.

I profili abilitati includono:

Google Workspace Business Standard e Plus

Google Workspace Enterprise Standard e Plus

Add-on Gemini Education e Gemini Education Premium

Google One AI Premium

Add-on Gemini Business e Gemini Enterprise

Chi non rientra in queste categorie dovrà attendere i futuri ampliamenti, che Google renderà disponibili progressivamente in più lingue e regioni.