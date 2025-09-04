WhatsApp, attenzione alla nuova truffa: non cliccare sul link ricevuto

Una nuova truffa si annovera tra le tante già presenti che sfruttano come tramite l’applicazione di WhatsApp.

Le applicazioni per la messaggistica istantanea sono dei bersagli perfetti per veicolare delle truffe, poiché sono utilizzate da un bacino molto grande di utenti e permettono di attuare delle truffe diversificate, visto che è possibile inviare contenuti multimediali di qualsiasi tipo.

Infatti, le truffe che stanno utilizzando WhatsApp recentemente si basano proprio sull’invio di link sospetti, di messaggi di testo ma anche di immagini che possono portare al furto dell’account.

I cybercriminali diventano sempre più ingegnosi e riconoscere le truffe diventa sempre più difficile, ecco perché bisogna prestare massima attenzione a tutto ciò che si riceve, soprattutto se provengono da numeri non presenti in rubrica.

WhatsApp: in cosa consiste la truffa dell’account non verificato?

La nuova truffa ingegnosa che sta colpendo gli utenti di WhatsApp negli ultimi giorni è composta da due step.

Innanzitutto, gli utenti ricevono un SMS che segnala che il proprio account su WhatsApp non è verificato e che bisogna cliccare un link per tentare di risolvere il problema.

Attenzione, perché il messaggio che viene inviato sembra davvero provenire da WhatsApp, tuttavia grazie ad alcuni piccoli errori grammaticali si può comprendere che il testo non può assolutamente provenire dall’account ufficiale della piattaforma.

Il link non deve essere assolutamente aperto per nessuna ragione al mondo e non si devono fornire informazioni personali altrimenti si potrebbe andare incontro alla sottrazione di denaro dai conti correnti.

Ricordiamo inoltre che WhatsApp raramente in via delle comunicazioni mediante SMS, ma utilizza canali ufficiali come il proprio account sulla piattaforma oppure le e-mail.

Se si dovesse ricevere questo tipo di SMS, oppure qualsiasi altro tipo di comunicazione che appare sospetta, non aprire assolutamente nessun link e anzi bisogna segnalare i messaggi sospetti alla Polizia Postale che se ne dovrà occupare.