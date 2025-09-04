La “truffa di Flora” su WhatsApp divide gli esperti

Negli ultimi giorni sui social e su alcuni media è circolata la notizia della cosiddetta “truffa di Flora” su WhatsApp. Secondo i racconti, tutto inizia con una telefonata da un numero anonimo. Una donna, che si presenta come Flora, invita a continuare la conversazione via chat, sostenendo di avere problemi di linea. Qui la conversazione prosegue con messaggi e fotografie, ma dietro ci sarebbe soltanto un bot, capace di inviare risposte automatiche e di spingere l’interlocutore a proseguire il dialogo su un altro numero.

Pericolo Whatsapp: dai raggiri sentimentali agli sms fraudolenti

Il fenomeno ha destato curiosità e preoccupazione, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali. La Polizia postale non ha pubblicato avvisi e nei forum di cybersecurity non compaiono segnalazioni concrete. Potrebbe trattarsi quindi di un allarme infondato o di un caso ancora poco diffuso. In ogni caso, il dibattito intorno a Flora rappresenta un’occasione utile per ribadire come proteggersi dalle truffe online e telefoniche, che restano una minaccia quotidiana.

La “truffa di Flora” segue meccanismi già noti, come le romance scam, raggiri sentimentali che mirano a estorcere denaro o informazioni sensibili. Negli anni si sono susseguite truffe di vario genere. Dai finti investimenti online fino alle richieste di denaro da parte di sedicenti figli in difficoltà su WhatsApp. Spesso l’obiettivo è spaventare la vittima con messaggi di emergenza, inducendola a compiere gesti avventati.

A tal proposito, gli esperti raccomandano alcuni comportamenti semplici ma efficaci. Non farsi prendere dal panico è il primo passo. Prendersi un minuto per riflettere riduce il rischio di cadere nella trappola. In caso di telefonata sospetta, non bisogna mai richiamare lo stesso numero, ma verificare attraverso i canali ufficiali della banca, delle forze dell’ordine o dell’ente coinvolto. Tecniche come il Caller ID Spoofing permettono infatti ai truffatori di far apparire sullo schermo numeri apparentemente autentici.

Anche gli sms fraudolenti, che invitano a cliccare su link per “salvare” conti bancari o parenti in difficoltà, vanno trattati con cautela. Meglio cestinarli e contattare direttamente i presunti mittenti. Banche, assicurazioni e aziende serie non comunicano emergenze tramite messaggi. Infine, non bisogna mai condividere credenziali, codici o dati personali, anche se richiesti da interlocutori che si presentano come figure ufficiali. Bloccare il numero sospetto resta sempre una buona pratica. Chi ha davvero intenzioni legittime troverà altri modi per ricontattare la persona.