iPhone 17 Pro e Pro Max, la nuova custodia MagSafe trasparente si mostra in video

A pochi giorni dalla presentazione ufficiale dei nuovi iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max, un breve video diffuso in rete mostra quella che viene indicata come la custodia MagSafe trasparente originale di Apple. Dopo le prime immagini condivise dall’insider Majin Bu, il filmato conferma alcuni dettagli interessanti, in particolare sul modo in cui l’accessorio si adatta al rinnovato design dei due dispositivi di punta.

Dal modulo fotocamere alla nuova “camera bar”

La principale novità riguarda la parte posteriore. Secondo i rumor, Apple avrebbe deciso di abbandonare il tradizionale riquadro in alto a sinistra che ha caratterizzato le ultime generazioni, sostituendolo con una “camera bar” che attraversa l’intera larghezza del dispositivo. La custodia trasparente mostrata in video segue questa linea, lasciando spazio a un modulo fotografico più esteso e centrale. Si tratta di un cambiamento stilistico rilevante che, inevitabilmente, sta catturando molta attenzione tra appassionati e addetti ai lavori.

MagSafe e possibili novità di utilizzo

Come prevedibile, resta garantita la piena compatibilità con gli accessori e i supporti di ricarica MagSafe, introdotti a partire da iPhone 12 e ormai parte integrante dell’ecosistema Apple. Nel video si nota chiaramente l’anello magnetico, ma con un dettaglio differente rispetto alla versione per iPhone 16 Pro: l’area bianca che evidenziava l’anello sembra ora inglobata in una superficie più ampia, sempre chiara, che dona un aspetto leggermente diverso alla custodia.

Inoltre, si notano due piccole asole negli angoli inferiori, che potrebbero avere a che fare con la nuova tracolla ufficiale di Apple, un accessorio già menzionato in alcune indiscrezioni recenti e pensato per rendere più versatile l’utilizzo quotidiano del dispositivo.

Una trasparenza meno netta e futuri esperimenti

Secondo Majin Bu, la nuova cover sarebbe anche meno trasparente rispetto all’attuale modello per iPhone 16 Pro, offrendo un look più uniforme. Apple avrebbe persino valutato versioni colorate della custodia, che però non dovrebbero essere disponibili al momento del lancio, ma piuttosto come opzioni stagionali o in edizioni speciali.