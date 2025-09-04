Instagram arriva su iPad con un’interfaccia dedicata, ora cambia tutto

Tutti gli utenti che hanno un iPad aspettavano questo momento da diverso tempo e finalmente è arrivato: durante la giornata di ieri è stata ufficializzata la versione di Instagram ottimizzata per i tablet di Apple. Sì, l’applicazione esisteva già, ma con la nuova avversione, ecco una piattaforma che è in grado di sfruttare nella sua totalità il grande display degli iPad. A poter procedere al download sono i dispositivi che partono da iPadOS 15.1.

Reels e navigazione multitasking

Al centro della nuova app c’è la sezione Reels, che si apre per prima all’avvio e diventa il cuore dell’esperienza utente. I video brevi, ormai elemento centrale dell’ecosistema Instagram, vengono valorizzati dal formato più ampio dello schermo.

Le Storie rimangono in evidenza nella parte superiore, mentre la sezione dei messaggi sfrutta la vista a più colonne tipica di iPadOS, consentendo di gestire chat e notifiche in parallelo. Durante la visione di un reel è possibile consultare i commenti senza ridurre il video, mantenendo così continuità nell’interazione.

La nuova scheda Following

Una delle aggiunte più interessanti è la scheda Following, che introduce tre modalità di visualizzazione dei contenuti:

All : include post e reel suggeriti dagli account seguiti;

Friends : mostra i contenuti di chi ricambia il follow;

Latest: ripristina la visualizzazione cronologica, una delle funzioni più richieste dagli utenti.

Questa nuova organizzazione permette di avere un controllo maggiore sul feed, offrendo la possibilità di scegliere come e quando interagire con i contenuti pubblicati.

In questo modo dunque Instagram può avere un pubblico ancora più ampio e passivo, con un’espansione delle funzionalità che quindi arriva anche su una piattaforma diversa da quella iPhone. Gli utenti per anni hanno richiesto una soluzione di questo genere e finalmente l’interfaccia può rispondere in maniera affermativa garantendo l’opportunità di sfruttare nel migliore dei modi il formato dei celebri tablet di Apple.