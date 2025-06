Dopo una lunga attesa Meta ha finalmente rilasciato l’app di WhatsApp per iPad ma le novità non terminano qui. La società potrebbe espandere la sua presenza su tablet offrendo agli utenti la possibilità di ottenere un’app anche per Instagram. Fino a questo momento, i possessori di tablet e iPad hanno avuto la possibilità di sfruttare entrambi i servizi soltanto accedendo da browser ma, grazie alle nuove app, l’accesso sarà più semplice.

Instagram: l’app arriverà ufficialmente anche su iPad

Da soli pochi giorni, l’app di messaggistica istantanea di Meta è disponibile su App Store anche nella versione per iPad. Ciò consente agli utenti di utilizzare il servizio dal proprio tablet, scaricando l’apposita applicazione e collegando il proprio profilo attraverso lo smartphone. Non appena l’abbinamento sarà effettuato, tutti i servizi offerti da WhatsApp saranno disponibili sul proprio iPad: sarà possibile inviare e ricevere messaggi di testo o vocali ed effettuare chiamate audio e video senza alcuna differenza rispetto all’app mobile.

Situazione analoga coinvolgerà presto anche Instagram. Il social dedicato alla condivisione di foto e video approderà sui tablet con un’app dedicata entro la fine dell’anno. A riferirlo è il noto Mark Gurman di Bloomberg, secondo il quale Meta starebbe sviluppando la sua applicazione con l’intenzione di rilasciarla ufficialmente nei prossimi mesi. Il progetto, secondo la fonte, sarebbe in cantiere ormai da parecchio tempo ma alcune problematiche riguardanti la visualizzazione delle immagini su schermi più ampi avrebbe causato un ritardo non indifferente. A suscitare preoccupazione in Meta sarebbe stata soprattutto la possibilità che la scarsa qualità di alcune immagini avrebbe potuto essere più evidente su tablet con display di ampie dimensioni ma l’ostacolo sembrerebbe ormai superato.

Nei prossimi mesi, dunque, avremo sicuramente modo di scaricare l’app Instagram su iPad e tablet per condividere foto e video senza dover necessariamente far ricorso allo smartphone.