Grande Panda, arriva la versione a benzina con cambio manuale

Fiat arricchisce la gamma della Grande Panda: modello a benzina con cambio manuale affianca le versioni ibride ed elettriche già presentate.

scritto da Rosalba Varegliano

Dopo il lancio delle varianti elettrica e ibrida, il modello Grande Panda di Fiat ottiene una nuova aggiunta con l’arrivo della versione a benzina. Una scelta che risponde alle esigenze di chi cerca un’auto compatta, accessibile e pratica, senza rinunciare al comfort e alle tecnologie di ultima generazione.

Il nuovo modello monta un motore 1.2 turbo a tre cilindri capace di erogare 100 cavalli e 205 Nm di coppia, abbinato a un cambio manuale a sei rapporti. Il sistema Start&Stop integrato contribuisce a migliorare l’efficienza nei percorsi urbani, rendendo la vettura ideale per l’uso quotidiano.

Allestimenti e dotazioni disponibili della nuova opzione per la city-car più iconica

La Grande Panda a benzina sarà proposta in quattro allestimenti distinti, pensati per diversi tipi di automobilisti: Pop, la versione base, con dotazioni essenziali come climatizzatore manuale, strumentazione digitale da 10″ e sistemi di sicurezza standard. Icon, che aggiunge display touch da 10,25″, fari full LED e connettività wireless. Business, dedicata a professionisti e flotte, con navigatore integrato, retrocamera e sensori di parcheggio. La Prima, l’allestimento più ricco, con cerchi da 17″, interni in materiali sostenibili, climatizzatore automatico e sistema di infotainment completo.

Prezzo e disponibilità della nuova Fiat Grande Panda

Il prezzo di partenza è competitivo, con promozioni che permettono di acquistare la versione base a circa 15.000 euro con formule di finanziamento dedicate, oppure poco sopra i 16.000 euro senza agevolazioni. Una cifra che rende la Grande Panda a benzina una delle proposte più accessibili del segmento, in grado di scontrarsi con concorrenti diretti nel mercato europeo. Gli ordini sono già aperti, mentre le prime consegne sono previste a partire dal primo trimestre del 2026.

Con la nuova versione a benzina, la gamma Grande Panda si articola ora su tre motorizzazioni: elettrica per chi punta alla mobilità sostenibile, ibrida come compromesso tra efficienza e versatilità, e infine benzina, pensata per chi desidera un’auto immediata e senza complessità. Fiat conferma così la volontà di proporre un modello capace di rispondere a esigenze molto diverse, mantenendo lo spirito che da sempre rende la Panda un’icona in una veste ancor più moderna.

