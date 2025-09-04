HUAWEI Watch D2 si veste di blu: stile, salute e ultime tecnologie

Il nuovo HUAWEI WATCH D2 arriva in una raffinata tonalità blu, ampliando le possibilità di scelta per chi vuole uno smartwatch che unisca benessere e stile. Dopo le versioni in bianco e nero, la nuova colorazione offre un tocco di personalità in più, senza rinunciare al comfort e alla vestibilità che hanno reso la serie una delle più apprezzate. Il design rimane elegante, curato nei dettagli e pensato per integrarsi sia con look sportivi che con outfit formali.

HUAWEI, leader nel settore salute e il nuovo Watch D2 con cui eleganza e tecnologia si incontrano

La nuova variante si inserisce in un contesto di forte crescita per HUAWEI, che continua a imporsi come protagonista assoluto nel mercato degli indossabili pensati pr la salute. Oltre al WATCH D2, il brand ha recentemente lanciato anche la serie WATCH 5, che ha introdotto il sensore innovativo X-TAP. Questa tecnologia permette di eseguire esami completi direttamente dal polso. Infatti, basta un tocco per ottenere la misurazione dell’ossigeno nel sangue in soli 10 secondi e una panoramica di 11 parametri vitali in appena un minuto.

Guardando al quadro nel suo insieme, HUAWEI ha raggiunto nel primo trimestre del 2025 una quota globale di mercato pari al 21,9%, registrando una crescita annua del 42,4%. In Cina domina la classifica da sei anni consecutivi, segno di una strategia vincente che unisce ricerca, sviluppo e innovazione. I centri dedicati in Germania, Svezia, India e Cina garantiscono infatti un flusso costante di nuove tecnologie da integrare nei dispositivi. Insomma, l’azienda non sta sbagliando un colpo e il nuovo Watch D2 sarà molto probabilmente un’ulteriore conferma.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo HUAWEI WATCH D2 Blu sarà disponibile a livello globale a partire dal 19 settembre 2025. Per chi desidera assicurarselo in anteprima, il dispositivo è già acquistabile in pre-ordine a 369 euro. Che si tratti di monitorare i parametri vitali, di ricevere notifiche intelligenti o semplicemente di indossare un accessorio elegante, il WATCH D2 si presenta come una scelta ideale per chiunque.