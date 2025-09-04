Huawei Mate XTs, il tri-fold con evoluzione hardware e pennino

Huawei presenta il nuovo Mate XTs, la seconda generazione della sua gamma innovativa di pieghevoli tri-fold. Lo smartphone offre una superficie da 10,2 pollici che si piega in due fasi. Questo lo tramuta in uno schermo da 7,9″ o da 6,4″. Si adatta così a diversi utilizzi. La novità più importante è il supporto al pennino. Esso consente di scrivere, disegnare e navigare con precisione su ogni configurazione disponibile del display.

Sotto la scocca del dispositivo troviamo il processore Kirin 9020, affiancato da 16 GB di RAM e fino a 1 TB di memoria interna. Il comparto fotografico è tra le novità più interessanti e degne di nota. Esso è stato aggiornato con quattro sensori racchiusi in un modulo ottagonale. Per l’esattezza, sono inclusi una fotocamera principale da 50 MP con apertura variabile e stabilizzazione, una nuova ultra-wide da 40 MP. Inoltre, vi è un teleobiettivo periscopico con zoom ottico 5,5× e un sensore multispettrale dedicato. La fotocamera frontale da 8 MP completa il quadro, mentre la batteria da 5.600 mAh supporta ricarica rapida da 66 W, in modalità wireless da 50 W e reverse wireless da 7,5 W.

Huawei Mate XTs, ufficiale le specifiche del nuovo tri-fold con pennino ed evoluzione hardware rispetto al suo predecessore

Il display OLED LTPO garantisce fluidità con refresh rate variabile tra 1 Hz e 90 Hz e una luminosità massima di 1.800 nits. Il sistema operativo supportato è HarmonyOS 5, con connettività satellitare, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, UWB e NFC. La cerniera è stata ottimizzata per una piega meno visibile e maggiore resistenza. Questa resistenza viene garantita per ogni flessione e apertura dei diversi formati di display. Il Mate XTs con tutte queste caratteristiche premium parte da un prezzo di partenza di circa 2.520 € per la versione base (da 16 GB di RAM e 256 GB di archiviazione). Tuttavia, salendo con le configurazioni, il prezzo aumenta per più memoria. Il pennino è perfettamente compatibile ma venduto separatamente. L’arrivo sui mercati internazionali di questo nuovo tri-fold di Huawei non è ancora confermato. Tuttavia, il posizionamento punta a renderlo molto più accessibile rispetto al modello precedente dell’azienda.