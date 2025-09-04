Cina: reattori nucleari anti-meltdown per un’energia più sicura

Reattori più sicuri in Cina grazie alla tecnologia anti-meltdown

La Cina ha compiuto un significativo passo avanti nel settore dell’energia nucleare con lo sviluppo di tecnologie progettate per prevenire il surriscaldamento e ridurre drasticamente il rischio di fusione. Al centro dell’innovazione si trova un sistema di Rimozione del Calore Residuo (RHR), capace di garantire temperature sicure anche dopo lo spegnimento del reattore. Questo sistema è progettato per funzionare senza energia esterna, aumentando la sicurezza operativa e riducendo al minimo i margini di rischio in caso di emergenza.

Reattore a letto di ghiaia ad alta temperatura

Un altro passo avanti riguarda il reattore a letto di ghiaia ad alta temperatura (HTR-PM). Diversamente dai reattori tradizionali, utilizza piccole sfere di combustibile al posto delle barre convenzionali, migliorando la gestione del calore e l’efficienza complessiva. Questo design incorpora sistemi di sicurezza passiva, eliminando la necessità di raffreddamento attivo e minimizzando il rischio di incidenti. Il HTR-PM è stato testato su larga scala, confermando la sua capacità di operare in sicurezza anche in condizioni estreme.

Benefici pratici e implicazioni globali dei reattori nucleari progettati in Cina

Queste innovazioni non solo aumentano la sicurezza dei reattori, ma offrono anche vantaggi pratici in termini di manutenzione ridotta e maggiore durata degli impianti. La capacità dei sistemi RHR e HTR-PM di gestire autonomamente il calore residuo riduce la dipendenza da infrastrutture di emergenza complesse e costose, rendendo l’energia nucleare più sostenibile e accessibile. Questi sviluppi collocano la Cina tra i leader nella ricerca di reattori nucleari sicuri e sostenibili, con potenziali implicazioni in tutto il mondo. L’adozione di sistemi anti-meltdown e reattori a sicurezza passiva potrebbe anche favorire una maggiore accettazione pubblica dell’energia nucleare e aprire la strada ad una produzione elettrica più affidabile e resiliente rispetto a quelle attuali, contribuendo al contempo a ridurre le emissioni di carbonio.