Huawei Mate XT2: potrebbe costare meno del predecessore

Un ramo della telefonia che sicuramente sta godendo di ottima salute soprattutto negli ultimi anni è quello legato ai dispositivi pieghevoli, le varie società infatti si stanno impegnando per produrre e offrire soluzioni di vario genere caratterizzate da costi diversificati, seppur in tutti i casi abbastanza importanti, a guidare la carovana senza dubbio abbiamo Samsung ma anche le altre aziende si stanno impegnando per offrire opzioni decisamente competitive, tra queste senza dubbio spicca Huawei che ormai da diverso tempo si è lanciata in questo ramo del mercato.

La seconda generazione potrebbe costare meno

Recenti voci di corridoio pubblicate da Fixed Focus Digital su Weibo, Parlano del successore di Huawei Mate XT, Nello specifico le voci in questione annunciano un possibile e anche abbastanza importante abbassamento di prezzo del dispositivo rispetto per l’appunto al modello precedente, le indiscrezioni citano infatti un costo che convertito in euro dovrebbe ammontare a circa 1800 € contro i 2400 € della prima generazione, si tratterebbe di una abbassamento precisamente importante che equivarrebbe a circa un quarto del prezzo totale, 600 € di differenza che non sono effettivamente impossibili, ma che per gli occhi di molti rappresentano un elemento improbabile.

Il motivo dietro tutti questi dubbi, ovviamente è legato ad un paradosso che è rappresentato proprio dal dispositivo stesso, come può effettivamente Huawei ridurre il prezzo del dispositivo quando di base quest’ultimo offre un’evoluzione in termini di prestazioni, fotocamere e caratteristiche hardware in generale? L’unica risposta plausibile che viene in mente è proprio quella legata alle voci di corridoio stesse, queste potrebbero infatti rivelarsi non corrette soprattutto se pensiamo che molte volte le carte in tal senso sono state rimescolate dal momento che precedentemente si parlava invece di un aumento di prezzo.

Di conseguenza l’unica cosa sensata che resta da fare è aspettare per vedere cosa effettivamente farà Huawei, un aumento di prezzo è possibile mentre un abbassamento di prezzo rappresenterebbe una sorpresa, non è da escludere a priori ma potrebbe essere improbabile.