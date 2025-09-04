Samsung Galaxy S25: con One UI 8 Beta 6 arrivano i sottotitoli alle chiamate

Samsung sta preparando il terreno per il rilascio della versione definitiva di One UI 8, previsto per settembre 2025, introducendo con la Beta 6 nuove funzioni per la serie Galaxy S25. L’aggiornamento porta tre miglioramenti di rilievo. Ovvero i sottotitoli delle chiamate in tempo reale, un sistema Now Brief arricchito e un Audio Eraser più efficace.

La novità più interessante è Call Captions, una funzione che trascrive in diretta le parole dell’interlocutore durante le telefonate. Basata sull’IA, tale tecnologia consente di leggere sullo schermo ciò che viene detto, risultando preziosa non solo per le persone con difficoltà uditive, ma anche in situazioni rumorose come aeroporti, strade trafficate o eventi pubblici. Grazie a questa integrazione, le conversazioni restano chiare e comprensibili in ogni contesto, migliorando notevolmente l’esperienza d’uso quotidiana.

Samsung arricchisce One UI 8 con AI per notizie e video

Accanto ai sottotitoli delle chiamate, la Beta 6 introduce una versione più avanzata di Now Brief, già disponibile sui pieghevoli Galaxy Z Fold7 e ZFlip7. L’aggiornamento permette di ascoltare riassunti vocali generati dall’intelligenza artificiale sulle principali notizie della giornata. Una soluzione pensata per chi ha poco tempo e desidera restare sempre aggiornato mentre si sposta, fa sport o svolge altre attività che impediscono l’uso diretto dello smartphone.

Infine, Samsung migliora Audio Eraser, lo strumento integrato nella Galleria che elimina i rumori di fondo dai video. Con un nuovo toggle di accesso rapido, l’editing diventa più immediato e accessibile, trasformando gli smartphone della serie S25 in strumenti ideali per content creator e utenti occasionali. Bastano pochi tocchi per ottenere un audio pulito e professionale, senza ricorrere a software esterni complessi.

Insomma, l’insieme delle nuove funzioni conferma la volontà di Samsung di rendere One UI 8 un aggiornamento orientato non solo all’estetica o alle prestazioni, ma soprattutto all’esperienza utente. Tra accessibilità, produttività e creazione di contenuti, l’azienda sudcoreana punta a offrire un ecosistema sempre più completo e competitivo.