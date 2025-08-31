Huawei prepara un nuovo tablet compatto con display OLED

Secondo le ultime indiscrezioni, Huawei sarebbe pronta a svelare un tablet compatto di fascia alta il prossimo 4 settembre. La notizia arriva dopo la certificazione ottenuta in Cina, che conferma l’esistenza di una variante con connettività 5G, probabilmente affiancata da una versione più economica solo Wi-Fi. Questo conferma dunque la volontà di Huawei di riprendersi il mercato degli smartphone nei prossimi anni, soprattutto dopo il tonfo che ha registrato nell’ultimo decennio.

Schermo OLED e cornici ridotte

Il nuovo dispositivo, che dovrebbe appartenere alla famiglia MatePad, si distinguerà per un display OLED da 8,8 pollici, caratterizzato da cornici molto sottili. Una scelta che punta a offrire un’esperienza visiva immersiva, nonostante le dimensioni contenute, rendendolo ideale per chi cerca portabilità senza rinunciare alla qualità del pannello.

Potenza garantita dai chip Kirin

Sotto la scocca, il tablet dovrebbe integrare un processore della serie Kirin 9 (N-1), con ogni probabilità il Kirin 9030. Questo chip dovrebbe assicurare prestazioni elevate, sufficienti a gestire applicazioni complesse e sessioni di gioco più impegnative. Una caratteristica che posizionerebbe il nuovo MatePad tra i tablet compatti più potenti del momento.

Un settore in forte crescita

Se i rumor saranno confermati, il dispositivo entrerà in diretta concorrenza con modelli come Redmi K Pad, Lenovo Legion Y700 e Red Magic Astra, tutti pensati per combinare compattezza e prestazioni da gaming. La scelta di Huawei di puntare su questo segmento mostra l’intenzione di intercettare una fascia di pubblico che cerca tablet versatili, adatti tanto all’intrattenimento quanto al lavoro.

Colori e prodotti in arrivo in casa Huawei

Il leaker Digital Chat Station ha anticipato anche alcune varianti cromatiche: verde, bianco e nero. Durante lo stesso evento del 4 settembre, Huawei dovrebbe inoltre presentare gli auricolari FreeClip 2, arricchendo così la gamma di accessori legati al nuovo tablet. Ci saranno quindi tantissime cose da vedere e da godersi qualora siate amanti della tecnologia.