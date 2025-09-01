Dreame Technology e il futuro della pulizia, aperti i preordini

Dreame presenta ufficialmente tre nuovi prodotti in preordine

Dreame Technology continua a rafforzare la sua posizione nel settore della smart home con il lancio in preordine esclusivo di tre nuovi dispositivi pensati per rivoluzionare la pulizia domestica: Aqua 10 Ultra Roller Complete, H15 Pro Foam Wash e H15 S.

Il protagonista assoluto è senza dubbio il Dreame Aqua 10 Ultra Roller Complete, un robot aspirapolvere all-in-one capace di aspirare, lavare, asciugare e autopulirsi in totale autonomia. Questo modello integra un sistema avanzato di gestione della polvere e dell’acqua, garantendo superfici sempre impeccabili senza richiedere interventi manuali frequenti. Ideale per chi desidera un alleato instancabile, dato che permette di ottimizzare i tempi di pulizia con un approccio completamente automatizzato.

Accanto al robot di punta, Dreame presenta l’H15 Pro Foam Wash, un’aspirapolvere verticale cordless di nuova generazione. Oltre alla potenza di aspirazione, introduce la funzione di lavaggio schiumogeno, che consente di igienizzare a fondo pavimenti e superfici dure. La batteria ad alta autonomia e la leggerezza del design lo rendono perfetto per chi cerca praticità senza rinunciare ad un risultato professionale.

Chi desidera un dispositivo più compatto troverà, invece, nell’H15 S la soluzione ideale. Questo modello smart e leggero mantiene la potenza e l’efficienza della gamma, ma in un formato ottimizzato per pulizie rapide e ambienti di dimensioni ridotte. È perfetto per chi vive in appartamenti più piccoli o necessita di uno strumento versatile sempre pronto all’uso, senza troppi ingombri e intoppi.

La nuova generazione per la pulizia domestica

Con questi tre prodotti, Dreame dimostra ancora una volta la sua capacità di innovarsi nel campo della pulizia intelligente. Che si tratti di un robot completamente autonomo o di un aspirapolvere manuale avanzato, l’azienda offre soluzioni su misura per ogni tipo di esigenza, confermando il suo impegno nel semplificare la vita quotidiana attraverso tecnologia e design.