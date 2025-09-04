Tron: Ares, svelate nuove sequenze dell’atteso film

Tron: Ares debutterà nelle sale italiane il prossimo 9 ottobre e la campagna pubblicitaria sta entrando nel vivo dell’azione. Dopo i teaser pubblicati nelle scorse settimane, Disney ha rilasciato un nuovo trailer per il film diretto da Joachim Rønning.

La pellicola sarà incentrata sullo scontro tra il mondo digitale e quello reale oltre che sulle ripercussioni dell’Intelligenza Artificiale sfruttata solo per profitto. La storia si concentrerà in particolare su Ares (interpretato da Jared Leto), un programma creato per diventare l’arma definitiva ma che presto prenderà coscienza di sé.

Questo cambiamento avverrà durante la rivoluzione portata avanti dai Programmi contro i Creativi. Tale sfida si è vista in Tron ed è proseguita con Tron: Legacy ma fino ad ora è stata combattuta sempre all’interno della Rete. Questa volta, però, si sposterà per la prima volta nel mondo reale con conseguenze disastrose per i Creativi.

Il nuovo trailer di Tron: Ares svelate alcune immagini e sequenze inedite che aumentano l’attesa verso la pellicola

Lo slogan che accompagna questo nuovo trailer recita “Abbiamo dato loro il potere di distruggerci o proteggerci”. Si tratta di una frase che lascia intendere che in Tron: Ares i Programmi saranno più pericolosi che mai e saranno pronti a combattere per dimostrare la propria superiorità

Ancora una volta, nel trailer si pone particolare enfasi sullo stile visivo unico del franchise, caratterizzato da colori al neon. Vengono mostrate nuove scene sia nel mondo reale che in quello virtuale e compaiono le iconiche Lightcycle che emettono la scia luminosa in grado di tagliare qualunque cosa al solo tocco.

Nel cast di Tron: Ares spiccano oltre al già citato Jared Leto, anche Evan Peters, Jodie Turner-Smith, Greta Lee, Cameron Monaghan e Gillian Anderson. La colonna sonora del film è composta dal gruppo musicale Nine Inch Nails. Non resta che attendere il ottobre per scoprire questa nuova storia del franchise.