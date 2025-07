Cyberpunk 2077 si rinnova: l’aggiornamento 2.3 cambia la guida e l’esperienza su console

Sfrecciare per le strade di Night City senza toccare il volante non è più un sogno. Con l’aggiornamento 2.3, CD Projekt Red introduce l’AutoDrive, una funzione attesa da tempo che consente ai veicoli di muoversi da soli verso una destinazione scelta. Ma non è finita qui. Da oggi infatti sarà possibile ammirare il tragitto con una visuale cinematografica, perfetta per immergersi nell’atmosfera cyberpunk. Tale funzione è simile a quella già proposta da alcune mod, ma ora è ufficiale e integrata. I giocatori che hanno completato la missione di Delamain possono anche chiamare un taxi autonomo per spostarsi.

Contenuti extra e tecnologia avanzata: Cyberpunk torna a brillare

L’update, rilasciato il 17 luglio per PC, PS5 e Xbox Series X|S, segna un passo avanti anche sul fronte tecnico. Il supporto al VRR, ora attivo su console, migliora notevolmente la fluidità dell’immagine. Per chi dispone di uno schermo compatibile, questo significa addio a fastidiosi problemi di tearing. Il display si adatta in tempo reale al frame rate del gioco, rendendo l’esperienza molto più stabile e godibile.

L’aggiornamento di Cyberpunk 2077 non si limita però alle sole novità estetiche o tecniche. Nuove missioni secondarie sbloccano quattro veicoli inediti, ampliando le possibilità di esplorazione. Anche la Modalità Foto riceve un trattamento speciale, in quanto si potranno cambiare il meteo, l’ora del giorno e utilizzare nuovi personaggi.

Sul versante PC, la patch implementa tecnologie di ultima generazione come AMD FSR 3.1 per la generazione di frame, Intel XeSS 2.0 per l’upscaling e HDR10+ Gaming. Gli utenti Mac non sono stati dimenticati. Infatti lo stesso giorno dell’update è arrivata anche la nuova versione di Cyberpunk 2077 per macOS, mentre quella per Nintendo Switch 2 è attesa più avanti. CD Projekt Red, in collaborazione con Virtuos, mostra ancora una volta attenzione per i dettagli e la cura nel supporto post-lancio. Anche se alcuni utenti si aspettassero contenuti ancora più complessi, il mix tra funzionalità inedite e miglioramenti tecnici rende questa patch una delle più importanti degli ultimi anni.