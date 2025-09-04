Whatsapp: in Italia arriva il gruppo che deruba tutti

Ogni utente in possesso di uno smartphone in tutta probabilità utilizza tutti i giorni WhatsApp, la piattaforma di messaggistica istantanea infatti è la più presente nei dispositivi circolanti al mondo nel momento che permette a chiunque di restare in contatto con i propri cari in pochi semplici clic, tutto ciò in merito, ovviamente delle funzionalità utili che permettono di godere di un’esperienza d’uso davvero fluida.

Tutto ciò ha permesso a WhatsApp nel corso degli anni di arrivare sulla stragrande maggioranza dei dispositivi presenti nel mondo vantando una platea di utenti che ha superato abbondantemente un paio di miliardi, questo dettaglio fa gola ad una particolare categoria problematica gli utenti, parliamo dei truffatori, questi ultimi infatti sono attratti dalle norme utenza disponibile dal momento che rappresenta una platea di potenziali vittime molto ampia, dunque aumenta le probabilità di successo in modo diretto.

Le truffe online sono diventate dunque una realtà e colpiscono purtroppo anche in Italia, il fenomeno è arrivato con prepotenza e colpisce tutti indistintamente puntando ovviamente agli utenti più vulnerabili che non riescono a riconoscere il pericolo con immediatezza, oggi vi raccontiamo di una nuova truffa che sta mietendo davvero tante vittime con l’inganno, scopriamo di cosa si tratta.

Truffa che usa un gruppo WhatsApp

La truffa di cui vi parliamo oggi nello specifico si presenta con l’aggiunta della vittima all’interno di un gruppo WhatsApp camuffato per un gruppo di lavoro YouTube, all’interno di questo gruppo si propongono facili guadagni semplicemente seguendo alcuni compiti come mettere like ad alcuni video oppure commentare, i truffatori tra l’altro inviano veramente il pagamento alle vittime per conquistare la loro fiducia, però poi in un secondo momento chiedono a malcapitato un bonifico di qualche centinaio di euro con la promessa di restituire il denaro moltiplicato svariate volte, ovviamente una volta inviati, i soldi spariranno in un attimo insieme ai truffatori, lasciando l’utente a mani asciutte.