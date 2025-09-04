Crystal Dynamics coinvolta dalla crisi: licenziamenti in arrivo

Il mondo dei videogiochi sembra attraversare una lunga stagione di turbolenze. E a farne le spese è ora uno dei nomi riconoscibili della scena internazionale. Si tratta di Crystal Dynamics, studio statunitense che da quasi trent’anni dà vita alle avventure di Lara Croft. L’azienda ha comunicato la decisione di ridurre il proprio personale. L’annuncio è arrivato tramite LinkedIn in un messaggio dal tono sobrio, ma inequivocabile. Secondo quanto riportato le condizioni di mercato hanno reso inevitabile una scelta definita difficile. Ma ritenuta necessaria per assicurare un futuro stabile alla compagnia.

Crystal Dynamics annuncia nuovi licenziamenti

Si tratta dell’ennesimo segnale di un malessere più ampio. Il quale attraversa la sua casa madre, Embracer Group. Il conglomerato svedese, che fino a pochi anni fa veniva osservato con stupore per la rapidità con cui accumulava acquisizioni in ogni angolo del settore, ha dovuto fare i conti con la fine rovinosa di un accordo miliardario nel 2022. Da allora, tagli e chiusure hanno scandito una riorganizzazione che ha colpito studi grandi e piccoli, senza risparmiare quelli con un’eredità consolidata.

Per Crystal Dynamics non si tratta neppure del primo intervento nel 2025. Già a marzo la compagnia aveva rinunciato a diciassette dipendenti. Tale nuova ondata non fa che accentuare il senso di precarietà che aleggia sul team. Anche senza entrare nei dettagli numerici, la direzione ha voluto ribadire la volontà di sostenere le persone coinvolte, offrendo strumenti e assistenza per affrontare il passaggio forzato verso nuove opportunità.

C’è però un punto che lo studio ha scelto di chiarire subito: il prossimo capitolo di Tomb Raider, attualmente in lavorazione con il supporto di Amazon Games, non sarà toccato da tali licenziamenti.

Il quadro che emerge è quello di un’azienda costretta a muoversi in equilibrio instabile, sospesa tra la volontà di proteggere le proprie opere di punta e l’impatto doloroso di una ristrutturazione che sembra non conoscere tregua. Per i giocatori, l’attesa di una nuova avventura di Lara Croft rimane intatta. Per chi lavora dietro le quinte, invece, la realtà quotidiana è fatta di incertezza e di tagli.