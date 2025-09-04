Gboard aggiunge la possibilità di regolare la dimensione del font della tastiera

Google sta rilasciando in beta una nuova funzione per Gboard che permette di modificare la dimensione del font della tastiera in modo indipendente dalle impostazioni generali di Android. L’opzione è stata individuata nella versione 15.9 dell’app e rappresenta un passo avanti nella personalizzazione dell’esperienza d’uso.

Quando la funzione viene attivata, compare un banner con la dicitura “Keyboard font size updated”. Da lì è possibile accedere direttamente al percorso Impostazioni > Preferenze > Dimensione carattere all’interno della sezione Aspetto. L’impostazione di default è “Abbina sistema”, ma è possibile scegliere diversi livelli di ridimensionamento, dall’85% fino al 200%. Questa volta dunque il cambiamento potrebbe essere importante soprattutto per chi utilizza in maniera assidua la celebre tastiera di Google. I dettagli sono semplici da capire, basta dare uno sguardo qui sotto.

Cosa cambia con il nuovo controllo su Gboard

Il ridimensionamento riguarda non solo lettere e numeri, ma anche le icone degli strumenti collocati nella barra superiore della tastiera. Restano invece invariati elementi grafici come le emoji, fatta eccezione per i titoli delle categorie, che seguono la nuova dimensione selezionata.

Questa novità consente quindi di intervenire direttamente sull’aspetto della tastiera, senza dover modificare la voce “Dimensione display e testo” presente nelle impostazioni generali di Android. L’effetto risulta più evidente rispetto a quello del sistema, permettendo a chi ha difficoltà di lettura di rendere i caratteri più grandi, o a chi preferisce un’interfaccia compatta di ridurre gli ingombri visivi.

Rollout graduale e disponibilità futura

La funzione non è ancora diffusa in maniera capillare: è comparsa su alcuni dispositivi, tra cui il Pixel 10, ma non risulta disponibile su larga scala nemmeno nel canale beta. Non ci sono ancora tempistiche ufficiali sul rilascio globale, ma l’introduzione di un controllo dedicato alla dimensione del font evidenzia la volontà di Google di rendere Gboard sempre più flessibile e adatta alle esigenze di ogni utente.