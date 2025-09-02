Samsung Galaxy S25 Ultra è quasi REGALATO su Amazon: GRATIS un regalo incredibile

Una promozione davvero più unica che rara vi attende in questi giorni su Amazon, dove avete la possibilità di risparmiare anche 300 euro sull’acquisto di uno smartphone, e nel contempo riuscire a ricevere un notebook a titolo completamente gratuito. Avete capito benissimo, non ci siamo per nulla sbagliati, lo sconto attivo è uno dei migliori dell’anno sull’acquisto di Samsung Galaxy S25 Ultra.

Lo smartphone è caratterizzato da dimensioni nettamente superiori alla media, se considerate che comunque raggiunge 218 grammi di peso, oltre a 162,8 x 77,6 x 8,2 millimetri di spessore, riuscendo nel contempo a mettere le mani su un prodotto che integra un display eccellente da 6,9 pollici di diagonale, con risoluzione di 1440 x 3120 pixel, passando per tecnologia Dynamic AMOLED 2X, ma anche densità di 500 ppi e refresh rate a 120Hz (la protezione è sempre Gorilla Glass Armor 2).

Il processore è il Qualcomm Snapdragon 8 Elite, octa-core con una frequenza di clock che può raggiungere 4,47 GHz, passando comunque per GPU Adreno 830, ma anche 12GB di RAM e 1TB di memoria interna (quest’ultima varia in relazione alla versione che l’utente si ritrova ad acquistare, con prezzi direttamente proporzionali alla stessa).

Samsung Galaxy S25 Ultra, l’occasione con il prezzo più basso

Il massimo con il “minimo” sforzo, difatti al giorno d’oggi è davvero difficile pensare di poter risparmiare così tanto e avere ugualmente accesso a più prodotti di qualità. Con un listino iniziale di 1499 euro, il Samsung Galaxy S25 Ultra oggi può essere vostro con un investimento finale di soli 1179 euro. Le sorprese non terminano qui, difatti con l’acquisto di questo smartphone al seguente link, avrete la possibilità di ricevere in regalo il Samsung Galaxy book4 (da riscattare tramite il sito ufficiale di Samsung).