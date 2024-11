Rufus ha appena debuttato in Italia. Si tratta dell’assistente virtuale di Amazon basato sull’intelligenza artificiale generativa. Rufus è già comparso sui primi smartphone Android e iOS. È stato progettato per rivoluzionare l’esperienza di shopping. Dopo un periodo di test e il lancio ufficiale avvenuto la scorsa estate, Rufus è ora disponibile per un gruppo di utenti italiani. La distribuzione più ampia è prevista nelle prossime settimane. L’obiettivo di Rufus è semplificare e personalizzare l’esperienza su Amazon.

In Italia arriva Rufus, l’AI di Amazon

Una volta aperto dall’app tramite l’icona colorata nella barra inferiore, è possibile porre domande o seguire i suggerimenti proposti sulla pagina. L’assistente fornisce risposte dettagliate basate su diverse fonti. Tra cui il catalogo prodotti di Amazon, le recensioni degli utenti, le sezioni di domande e risposte della community e informazioni raccolte dal web. È possibile ottenere chiarimenti su caratteristiche di un prodotto, recensioni e fare confronti tra articoli simili. Inoltre, Rufus offre suggerimenti personalizzati su nuovi acquisti e consigli su come selezionare i migliori risultati. Può anche aiutare a gestire gli ordini effettuati.

Amazon sottolinea che l’assistente non è ancora infallibile. Ma migliorerà nel tempo grazie ai feedback degli utenti. Per tale motivo, ogni risposta può essere valutata attraverso un sistema di gradimento con pollice su o giù. È importante ricordare che Rufus non è progettato per fornire consulenze professionali, mediche, legali o finanziarie. Inoltre, Amazon si raccomanda di non condividere dati personali o sensibili durante l’utilizzo.

L’introduzione di Rufus non sostituisce la classica funzione di ricerca su Amazon, ma la affianca, rendendo l’app ancora più versatile. Inoltre, la cronologia delle interazioni è gestibile dall’utente. Per cancellarla, basta accedere al menu a tre punti nell’angolo superiore destro. Qui bisogna selezionare “Gestisci chat” e poi “Cancella cronologia chat”. Le conversazioni vengono conservate per un massimo di 28 giorni o fino alla loro eliminazione manuale.