WhatsApp testa nuove funzioni per gli stati su iOS

WhatsApp continua a sperimentare strumenti pensati per rendere l’esperienza degli stati più intuitiva e personalizzabile che mai. Le ultime versioni beta distribuite tramite TestFlight per iOS introducono infatti due importanti novità. Ovvero una scorciatoia rapida per condividere contenuti e una modalità esclusiva dedicata agli “amici stretti”.

Con l’aggiornamento 25.22.83, WhatsApp semplifica il processo di pubblicazione. La voce “My Status” appare direttamente all’interno del menù di condivisione di iOS, accanto a opzioni come Messaggi o Mail. Ciò significa che foto e video possono essere caricati come stato senza dover passare prima dall’app e dalla lista contatti. La procedura si accorcia notevolmente e rimane comunque possibile aggiungere testo, emoji o disegni prima della pubblicazione finale.

Close friends e privacy: arriva su WhatsApp la lista ristretta

La seconda novità, introdotta nella beta 25.23.10.80, riguarda invece la gestione della privacy. WhatsApp porta su iOS un concetto già familiare agli utenti di Instagram, i close friends. Si tratta di una lista privata e modificabile, che permette di limitare la visibilità degli stati a una cerchia ristretta di persone.

Al momento della pubblicazione, l’utente potrà scegliere se mantenere le impostazioni predefinite o restringere l’audience ai soli amici selezionati. Gli stati condivisi in questo modo avranno un colore diverso, per distinguersi visivamente dai contenuti standard. Importante sottolineare che i contatti non riceveranno alcuna notifica in caso di aggiunta o rimozione dalla lista, preservando così discrezione ed evitando possibili imbarazzi. Anche dal punto di vista tecnico, gli stati riservati mantengono le stesse regole degli altri. Parliamo quindi di visibilità limitata a 24 ore e protezione garantita dalla crittografia end-to-end. Modificare retroattivamente l’audience non sarà possibile, per cambiare la lista di destinatari bisognerà eliminare e ripubblicare il contenuto.

Secondo WABetaInfo, la funzione è ancora in sviluppo e non ha una data precisa di rilascio pubblico. Essa però rappresenta comunque un passo ulteriore verso un controllo più mirato delle proprie condivisioni, in linea con le richieste sempre più frequenti degli utenti. Insomma, con queste novità, WhatsApp rafforza la sua strategia di avvicinamento alle dinamiche social, senza trascurare sicurezza e semplicità d’uso. Per gli utenti iOS, il lancio effettivo arriverà nei prossimi aggiornamenti, ma le prove già in corso confermano la direzione intrapresa: meno passaggi, più privacy, più libertà.