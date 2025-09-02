WhatsApp testa nuove funzioni per gli aggiornamenti di stato su iOS

WhatsApp sta lavorando a due novità che riguardano gli aggiornamenti di stato su iOS, entrambe pensate per semplificare la condivisione e offrire un maggiore controllo sulla privacy. Le informazioni arrivano da WABetaInfo, che ha analizzato le ultime versioni beta distribuite tramite TestFlight.

Condivisione più rapida da app esterne

Con l’aggiornamento alla beta 25.22.83, è stata introdotta una scorciatoia che permette di pubblicare contenuti nello stato in maniera più immediata. Nel menu di condivisione di iOS compare infatti l’opzione “My Status”, che consente di caricare foto e video senza dover passare prima dall’apertura di WhatsApp e dalla selezione dei contatti.

La procedura resta comunque flessibile: prima della pubblicazione è possibile modificare i contenuti con testi, emoji o disegni. L’obiettivo è rendere l’uso degli stati più rapido, eliminando passaggi superflui e rendendo la condivisione più naturale.

Stati riservati ai “close friends”

La seconda novità arriva con la beta 25.23.10.80, che introduce la possibilità di condividere gli stati con una cerchia ristretta di amici. La funzione, simile a quella già presente su Instagram, permette di creare una lista di close friendsdalle impostazioni sulla privacy.

Al momento della pubblicazione, sarà possibile decidere se mantenere l’audience abituale o limitare la visualizzazione ai soli amici selezionati. Gli stati dedicati ai close friends saranno riconoscibili grazie a un colore diverso, che ne evidenzierà il carattere esclusivo.

La gestione della lista resterà completamente privata: i contatti non riceveranno notifiche quando vengono aggiunti o rimossi, e le modifiche non avranno effetto retroattivo. Gli stati, inoltre, resteranno disponibili per 24 ore e saranno protetti da crittografia end-to-end, a garanzia della riservatezza dei contenuti.

Funzioni ancora in fase di sviluppo

La scorciatoia per la condivisione da app esterne è già disponibile per alcuni tester, mentre la funzione dei close friends è ancora in fase di sviluppo e verrà rilasciata in futuro. WhatsApp continua quindi a sperimentare strumenti che puntano a rendere più personale e sicura l’esperienza di condivisione.