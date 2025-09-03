Google Pixel Watch

Google introduce una funzione pensata per migliorare l’esperienza d’uso degli smartwatch con Wear OS, affrontando uno dei problemi più comuni per chi utilizza dispositivi indossabili: la durata della batteria. Con l’aggiornamento del Play Store alla versione 47.7, sulle pagine dedicate alle app di quadranti compariranno avvisi specifici per segnalare quelli che consumano più energia del previsto.

Perché i quadranti consumano così tanta batteria

Non tutti i quadranti sono uguali. Alcuni sono progettati per essere leggeri e ottimizzati, con grafica semplice e aggiornamenti poco frequenti. Altri, invece, integrano animazioni complesse, aggiornamenti in tempo reale di dati come meteo, statistiche di salute o notifiche, oppure mantengono una connessione costante con lo smartphone.

Questi elementi, seppur utili e scenografici, richiedono una quantità maggiore di energia, con un impatto diretto sull’autonomia giornaliera dello smartwatch. Fino a oggi, distinguere un quadrante ottimizzato da uno energivoro era complicato: spesso ci si accorgeva del problema solo dopo averlo installato e dopo aver visto calare rapidamente la carica della batteria.

Gli avvisi del Play Store

Per evitare questa frustrazione, Google ha introdotto un sistema di avvisi. Quando un quadrante è noto per avere un impatto negativo sull’autonomia, il Play Store mostrerà un messaggio sulla pagina dell’app. In questo modo, l’utente avrà subito un’informazione chiara prima di scaricare e installare il quadrante.

L’iniziativa rappresenta un passo importante nella direzione della trasparenza, fornendo strumenti più concreti agli utenti per orientarsi tra le tante opzioni disponibili sullo store. Non si tratta di un blocco o di una restrizione, ma di un semplice avvertimento che lascia agli utenti la libertà di scegliere consapevolmente.

Un problema diffuso su Wear OS

La gestione della batteria è da sempre uno dei punti critici degli smartwatch con Wear OS. Sebbene negli ultimi anni Google e i produttori partner abbiano fatto grandi progressi in termini di efficienza energetica, la personalizzazione dei quadranti resta una delle funzioni più amate ma anche più problematiche.

Molti utenti preferiscono quadranti animati o ricchi di informazioni, accettando implicitamente un compromesso sulla durata della batteria. Con il nuovo sistema di segnalazioni, Google non vuole scoraggiare l’uso di queste soluzioni, ma semplicemente informare meglio l’utente sugli effetti che possono avere.

Rollout graduale e disponibilità

La nuova funzione è già inclusa nell’aggiornamento alla versione 47.7 del Play Store, ma non è ancora visibile per tutti. Il rollout avviene in maniera graduale: in alcuni casi gli avvisi compaiono già nelle pagine delle app dedicate ai quadranti, in altri non sono ancora attivi.

Nel corso delle prossime settimane, la novità dovrebbe diventare disponibile su un numero crescente di smartwatch e mercati, fino a coprire tutti gli utenti Wear OS. Chi non dovesse ancora vederla attiva sul proprio dispositivo può solo attendere, trattandosi di una distribuzione controllata da Google.