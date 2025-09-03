Volkswagen all’IAA Mobility 2025: nuovi progetti presentati a Monaco

All’IAA Mobility 2025 di Monaco il pubblico vivrà l’esordio di un SUV compatto elettrico che apre un nuovo capitolo per Volkswagen. Il prototipo nasce sulla piattaforma MEB Entry, pensata per rendere più accessibile la mobilità a batteria. Misura poco più di quattro metri, ma offre abitabilità e tecnologia sorprendenti. Nella versione più potente è previsto un motore elettrico da 226 CV con trazione anteriore e fino a 450 km WLTP di autonomia. Varianti più semplici adotteranno batterie con celle LFP, abbassando il prezzo d’ingresso attorno ai 25.000 euro. Un’alternativa elettrica alla Polo, con la forza di un modello strategico pronto a conquistare un vasto pubblico.

La nuova T-Roc e la Golf GTI Edition 50

Un altro debutto di rilievo è la nuova generazione della Volkswagen T-Roc, SUV compatto già amatissimo. Per la prima volta arriva la tecnologia ibrida plug-in di ultima generazione. La combinazione del motore 1.5 turbo con l’unità elettrica porta potenze comprese tra 204 CV e 272 CV. La batteria consente di percorrere un buon tratto di strada solo in elettrico. L’interno Volkswagen propone un cruscotto digitale innovativo, un ampio display centrale e comandi fisici dedicati. All’esterno spicca un frontale ridisegnato, barra luminosa a tutta larghezza e proporzioni più generose per i passeggeri posteriori. Il cinquantesimo anniversario della sigla GTI viene celebrato con la Golf GTI Edition 50, la più potente di sempre. Sotto il cofano pulsa il 2.0 turbo quattro cilindri da 325 CV, capace di scattare da 0 a 100 km/h in 5,5 secondi e di toccare i 270 km/h. La trasmissione DSG a sette rapporti mantiene la trazione anteriore fedele alla tradizione. Dettagli esclusivi nella nuova Volkswagen come loghi GTI 50, paraurti dedicati e cinture rosse rendono poi l’abitacolo un tributo alla sportività.

Volkswagen ID.3 GTX Fire+Ice e l’esperienza dell’Open Space

La gamma Volkswagen si completa con la ID.3 GTX Fire+Ice, frutto della collaborazione con Bogner. Ispirata alla celebre Golf II Fire and Ice, offre fino a 326 CV e 545 Nm. L’accelerazione 0-100 km/h avviene in 5,7 secondi con velocità massima di 200 km/h. La batteria da 79 kWh regala fino a 591 km WLTP, supportando ricariche rapide a 185 kW. Gli interni evocano i colori degli anni Novanta, con sedili massaggianti, head-up display con realtà aumentata, impianto Harman Kardon e sospensioni elettroniche a controllo variabile. Nell’Open Space di Odeonsplatz i visitatori troveranno simulatori, laboratori sui materiali innovativi e pareti interattive dedicate alla storia GTI. Non mancheranno concerti, talk e persino il celebre Currywurst Volkswagen. Monaco diventerà per qualche giorno il palcoscenico di una mobilità elettrica emozionante, sportiva e sostenibile.