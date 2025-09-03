Google Pixel 10, emergono i primi problemi al display: l’immagine

Con l’arrivo dei nuovi Google Pixel 10 è arrivato anche tanto entusiasmo da parte degli utenti ma sembrerebbe esserci stato qualche problema di troppo. è stato privo di imprevisti. Nei forum online e in particolare su Reddit, alcuni utenti hanno raccontato di aver riscontrato un malfunzionamento dello schermo. Durante l’utilizzo, senza alcun preavviso, il display ha iniziato a mostrare una serie di bande orizzontali dai colori alterati, un effetto che ricorda quello dei pannelli guasti.

Il fenomeno, però, sembra avere una natura temporanea. Il caro vecchio metodo di spegnere e poi accendere di nuovo il telefono sembrerebbe essere funzionato in alcuni casi, mentre qualcuno ha dichiarato di aver atteso qualche minuto per poi vedere il suo Google Pixel 10 tornare alla normalità. Altre persone invece parlano di una fattispecie molto precisa: il problema sorgerebbe dopo l’apertura di WhatsApp.

Un difetto che potrebbe dipendere dai driver

Il fatto che il display riprenda a funzionare correttamente senza interventi tecnici porta a pensare a un’anomalia legata ai driver del pannello, più che a un guasto hardware. Da qui nasce l’ipotesi che Google possa intervenire con un aggiornamento software per risolvere la situazione.

Android Authority ha raccolto la testimonianza di un cliente che ha espresso delusione non tanto per il difetto in sé, quanto per la frustrazione di trovarsi davanti a un problema del genere dopo pochi giorni dall’acquisto di uno smartphone che, nelle versioni più complete, supera i 1.500 euro.

Reazioni e primi interventi di assistenza

La maggior parte degli episodi riportati si è risolta da sola, ma qualcuno ha preferito non aspettare e ha portato il proprio Pixel 10 in un centro di assistenza locale. In questi casi, i dispositivi sono stati sostituiti immediatamente. È bene ricordare che in Paesi come l’Italia non esiste una rete ufficiale di assistenza fisica per i Pixel, e ciò potrebbe complicare le procedure per chi si imbattesse nello stesso inconveniente.