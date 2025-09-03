Leapmotor B10: primi lotti in viaggio verso l’Europa

Dopo una lunga attesa il nuovo SUV B10 prodotto da Leapmotor appresta ad arrivare nel vecchio continente, nello specifico numerosi container carichi di questo nuovo SUV hanno lasciato Shanghai alla volta del vecchio continente dal momento che questi ultimi saranno i protagonisti del salone dell’auto di Monaco che si svolgerà molto presto, si tratta della versione globale del SUV che è stato lanciato già in Cina e che l’azienda ha in programma di lanciare in oltre 20 paesi tra Europa, Asia, Africa e Nordamerica.

SUV di alto livello

Si tratta ovviamente di un SUV di altissimo livello Che offre innanzitutto delle dimensioni spaziali, decisamente generose, dal momento che misura misura 4.515 mm lunghezza x 1.885 mm larghezza x 1.655 mm altezza, con un passo di 2.735 mm.

ovviamente non manca lo spazio per i bagagli, dal momento che il bagagliaio posteriore misura un volume di 515 l estendibili fino a 1415 l passando i sedili posteriori, ma ovviamente non è tutto, anche la dotazione interna è di primissimo livello.

Anteriormente infatti, abbiamo un volante multifunzione di razze dietro il quale si colloca un display da 8,8 pollici che consente di monitorare tutti i dati legati alla vettura, centralmente invece è presente un display da 14,6 pollici che consente di gestire tutta la parte multimediale senza problemi.

Per quanto riguarda il motore presente sotto il cofano invece abbiamo a disposizione una potenza di ben 218 cavalli e l’auto viene venduta con due opzioni per la batteria, una da 56,2 kWh che offre fino a 361 km di autonomia WLTP e una da 67,1 kWh che offre fino a 434 km.

Per quanto riguarda invece il prezzo, in Italia quest’ultimo ovviamente varierà a seconda della batteria che scegliete e si organizza in 29.900 euro della versione LIFE 56,2 kWh per arrivare a 33.400 euro per la versione top di gamma DESIGN 67,1 kWh.

Non rimane dunque che attendere il salone dell’auto di Monaco per vedere con i nostri occhi questa nuova versione globale del SUV dedicata al mercato internazionale.