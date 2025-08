Volkswagen Golf GTI, un mito che non vuole scomparire

Nonostante le politiche ambientali europee sempre più vincolanti, la Volkswagen Golf GTI non si arrenderà all’elettrico. In un mercato che abbandona gradualmente i motori tradizionali, la compatta sportiva infatti sembra che continuerà ad essere prodotta ben oltre il 2030. Thomas Schäfer, CEO di Volkswagen, ha rassicurato gli appassionati durante un evento al Nürburgring sostenendo proprio che la GTI endotermica non sparirà presto.

Il modello attuale, con il suo motore a benzina, resterà sul mercato per molti anni, continuando a ricevere aggiornamenti tecnici e miglioramenti di dettaglio. La scelta di Wolfsburg è quindi quella di preservare un’auto che ha segnato la storia delle hot hatch europee, offrendo ancora l’esperienza di guida che l’ha resa un mito. In contemporanea, l’ azienda si prepara anche per la prossima generazione di Golf completamente elettrica, che includerà una variante GTI a batteria. Le due versioni coesisteranno per un periodo, offrendo ai clienti la libertà di scegliere tra tradizione e innovazione.

Volkswagen e il compromesso dell’ibrido

La decisione di prolungare la vita della Golf GTI non significa ignorare le sfide normative attuali. Volkswagen ha già chiarito che la sua sportiva a benzina avrà una forma di elettrificazione per ridurre le emissioni. Schäfer non ha rivelato dettagli tecnici, ma è probabile l’adozione di un sistema Mild Hybrid o FullHybrid, più compatibile con una vettura compatta e sportiva rispetto a un complesso e pesante Plug-inHybrid.

L’elettrificazione parziale permetterà alla Golf GTI di sopravvivere alle restrizioni europee senza snaturare troppo il suo carattere. Per gli appassionati, significa continuare a sentire il rombo di un motore termico abbinato a un’efficienza maggiore. Per Volkswagen, rappresenta una strategia di transizione verso un futuro dominato dall’elettrico, senza abbandonare il patrimonio emotivo legato alla sua sigla leggendaria.

Insomma, la notizia che la Golf GTI continuerà a vivere come icona endotermica, pur con supporto elettrico, rassicura chi temeva la sua scomparsa imminente. La casa tedesca, ancora una volta, dimostra di voler conciliare innovazione e passione, offrendo ai guidatori la possibilità di vivere il meglio di due mondi.