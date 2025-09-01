Very Mobile ha 200GB da offrire a settembre 2025: ecco il costo TOP

Il panorama dei gestori virtuali continua ad arricchirsi di proposte interessanti, e questa volta è Very Mobile a muovere una mossa importante. Con una nuova offerta dal prezzo contenuto e dalle condizioni semplici, l’operatore punta a conquistare utenti provenienti da qualsiasi gestore, senza limitazioni. Sono arrivate più volte offerte di questo tipo ma quando si tratta di un provider virtuale, il vantaggio è sempre dietro l’angolo.

200 giga, minuti e SMS senza pensieri con Very

La promozione prevede un canone mensile di 6,99€, bloccato per sempre. Al suo interno ci sono 200 giga di traffico dati in 5G, minuti illimitati e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali. È richiesto solo un costo di attivazione di 0,99€, da pagare una tantum, mentre il primo mese è completamente gratuito, consentendo di testare l’offerta senza spese iniziali.

Per poter godersi al meglio la rete 5G di questo provider, serve chiaramente avere uno smartphone che sia compatibile e usarlo in una zona dove c’è campo. I clienti che rientrano in queste condizioni possono contare su una connessione veloce e stabile.

Attivazione smart e SIM anche digitale

Very Mobile consente di attivare l’offerta in modo rapido tramite SPID, semplificando le procedure di riconoscimento. Oltre alla SIM fisica tradizionale, è disponibile anche la eSIM, soluzione sempre più apprezzata da chi desidera liberarsi dal supporto fisico e utilizzare il numero direttamente sullo smartphone compatibile.

Grazie a queste caratteristiche, la nuova offerta si presenta come una delle più competitive del mercato: prezzo contenuto, ampio bundle di giga, minuti e SMS illimitati e un approccio digitale che va incontro alle esigenze di chi cerca praticità. Queste sono quindi le qualità principali dell’offerta che Very Mobile mette sul piatto per i suoi utenti, non resta altro che prenderlo al volo per non lasciarsela scappare. Un giro sul sito ufficiale è consigliato, proprio per avere tutti i dettagli e per capire come sottoscrivere la soluzione.