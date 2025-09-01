Ad
Very Mobile ha 200GB da offrire a settembre 2025: ecco il costo TOP

Ci sono sempre offerte di livello ma questa volta sembra che abbattere tutti sia stato il gestore virtuale Very Mobile

scritto da Felice Galluccio
Il panorama dei gestori virtuali continua ad arricchirsi di proposte interessanti, e questa volta è Very Mobile a muovere una mossa importante. Con una nuova offerta dal prezzo contenuto e dalle condizioni semplici, l’operatore punta a conquistare utenti provenienti da qualsiasi gestore, senza limitazioni. Sono arrivate più volte offerte di questo tipo ma quando si tratta di un provider virtuale, il vantaggio è sempre dietro l’angolo.

200 giga, minuti e SMS senza pensieri con Very

La promozione prevede un canone mensile di 6,99€, bloccato per sempre. Al suo interno ci sono 200 giga di traffico dati in 5G, minuti illimitati e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali. È richiesto solo un costo di attivazione di 0,99€, da pagare una tantum, mentre il primo mese è completamente gratuito, consentendo di testare l’offerta senza spese iniziali.

Per poter godersi al meglio la rete 5G di questo provider, serve chiaramente avere uno smartphone che sia compatibile e usarlo in una zona dove c’è campo. I clienti che rientrano in queste condizioni possono contare su una connessione veloce e stabile.

Attivazione smart e SIM anche digitale

Very Mobile consente di attivare l’offerta in modo rapido tramite SPID, semplificando le procedure di riconoscimento. Oltre alla SIM fisica tradizionale, è disponibile anche la eSIM, soluzione sempre più apprezzata da chi desidera liberarsi dal supporto fisico e utilizzare il numero direttamente sullo smartphone compatibile.

Grazie a queste caratteristiche, la nuova offerta si presenta come una delle più competitive del mercato: prezzo contenuto, ampio bundle di giga, minuti e SMS illimitati e un approccio digitale che va incontro alle esigenze di chi cerca praticità. Queste sono quindi le qualità principali dell’offerta che Very Mobile mette sul piatto per i suoi utenti, non resta altro che prenderlo al volo per non lasciarsela scappare. Un giro sul sito ufficiale è consigliato, proprio per avere tutti i dettagli e per capire come sottoscrivere la soluzione.

Felice Galluccio

Appassionato di tecnologia ed elettronica in generale così come dello sport. Scrivere mi migliora la giornata, questo è il lavoro che amo! Never stop learning!