Truck Driving, gioca e rilassati alla guida di un camion

Truck Driving arriva su Nintendo Switch per consentire ai giocatori di scoprire una versione semplificata del mondo degli autotrasporti e delle consegne su gomma. Gli utenti, infatti, prenderanno il controllo di un camion e dovranno dedicarsi alla consegna di carichi superando una serie di ostacoli.

Gli sviluppatori di TapNation hanno voluto realizzare un titolo che fosse coinvolgente e divertente. L’obiettivo del titolo non è quello di progredire nella storia o sbloccare potenziamenti ma consentire ai giocatori di rilassarsi e giocare senza troppo pensieri.

L’impronta da casual game è evidente, settore in cui gli sviluppatori si sono dedicati con titoli mobile come Thief Puzzle e Giant Rush. Proprio per consentire l’immediatezza di gioco, Truck Driving è caratterizzato da comandi semplici ed intuitivi per risultare facili da apprendere e padroneggiare. I giocatori dovranno guidare il proprio camion attraverso una serie di percorsi sempre diversi senza causare danni all’ambiente o al carico.

Truck Driving è il nuovo casual game che ci permette di guidare un camion per le consegne e affrontare varie prove di guida tutte diverse tra loro

Una volta avviata una partita di Truck Driving, è fondamentale completare il percorso senza sbavature. Si dovranno evitare gli ostacoli, affrontare curve strette e parcheggiare il camion nel punto corretto, sempre tenendo presente la presenza di un rimorchio alle spalle della motrice.

Nonostante i comandi semplici, il livello di sfida richiederà attenzione e precisione nelle manovre negli spazi più angusti. Al fine di aumentare la varietà di gameplay, saranno disponibili diversi camion tra cui scegliere per adattarsi al meglio al proprio stile.

Il titolo rappresenta perfettamente la definizione di casual game adatto a tutta la famiglia. La sua immediatezza consente a grandi e piccini di mettersi alla prova, divertendosi da soli o in compagnia. Truck Driving è disponibile su Nintendo Switch a partire dal 28 agosto 2025.