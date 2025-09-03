NZXT ha lanciato sul mercato nuova scheda madre N7 B850, pensata per supportare i più recenti chipset realizzati da AMD. Compatibile con processori desktop AMD Ryzen appartenenti alle serie 9000, 8000 e 7000, questa soluzione si rivela adatta a tutti coloro i quali hanno necessità di realizzare una build moderna.

La scheda madre è ottimizzata per garantire una corretta gestione termica anche grazie al sistema di erogazione della potenza. La N7 B850 integra un design a fasi di alimentazione 16+2+1 con 80A DrMOS e PCB in rame a 8 strati e 2 once che consente un’alimentazione stabile. L’attenzione alla corretta gestione del calore si denota anche dal dissipatore in alluminio posto sullo slot M.2.

L’hardware offre il massimo supporto alla connettiva più recente per cui spicca la gestione delle memorie DDR5 e del protocollo PCIe 5.0. NZXT conferma che è possibile utilizzare memorie DDR5 superiori a 8000 MT/s per sfruttare appieno le potenzialità del sistema.

Sulla scheda madre è presente uno slot PCIe 5.0 x16 adatto ad ospitare le GPU di nuova generazione e due slot PCIe 4.0 x16 dedicati alle espansioni ad alta velocità. Gli slot M.2 disponibili sono in totale tre, di cui uno PCIe 5.0 e due PCIe 4.0.

La ricca dotazione di porte comprende due USB-C a 10 Gbps, due USB-A 3.2 Gen 2 a 10 Gbps mentre la connettività senza fili include il Wi-Fi 6E e il Bluetooth 5.2 trasferimenti ultra rapidi e networking a bassa latenza. Non manca una porta Ethernet che supporta i trasferimenti a 5 Gbps.

Gli utenti possono monitorare in tempo reale ogni aspetto della scheda madre grazie al software NZXT CAM che fornisce pieno accesso alle impostazioni hardware. In questo modo, sarà possibile avere le informazioni sul sistema, gestire la velocità delle ventole e decidere la colorazione del sistema di illuminazione.

La scheda madre NZXT N7 B850 è disponibile sul mercato da agosto al prezzo consigliato di 319.90 euro.