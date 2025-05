NZXT presenta la famiglia di dissipatori Kraken Plus

NZXT ha scelto il palcoscenico del Computex 2025 di Taipei per mostrare al mondo la nuova generazioni di dissipatori a liquido Kraken Plus. Nati per sostituire la famiglia Kraken 2023, questa nuova serie migliora i precedenti modelli sotto tutti i punti di vista.

Il produttore assicura prestazioni termiche migliorate oltre che un processo di installazione che rende la vita più facile agli utenti. La personalizzazione, come sempre per NZXT è molto importante e i dissipatori sono disponibili sia nelle versioni dotate di illuminazione RGB, sia in quelle non illuminate.

Le analisi condotte da NZXT confermano che la serie Kraken Plus può garantire un raffreddamento della CPU migliore del 4% rispetto alla precedente generazione. Questo risultato è possibile grazie alla pompa NZXT Turbine e le ventole ad alte prestazioni che consentono una migliore flusso di liquido refrigerante e uno scambio termico ottimizzato.

Il display LCD quadrato da 1,54 pollici, elemento distintivo della serie, è completamente personalizzabile attraverso il software NZXT CAM. Gli utenti possono scegliere tra la visualizzazione della temperatura del sistema o immagini GIF personalizzate per rendere unica la propria build. Utilizzando il software NZXT CAM, è possibile anche controllare le ventole e l’illuminazione delle stesse sui modelli RGB.

Gli utenti con particolari esigenze termiche potranno scegliere anche il Kraken Elite 420 RGB. Si tratta del radiatore più grande e potente realizzato da NZXT considerando il supporto agli slot da 420 mm. La presenza del display LCD da 2,36 pollici personalizzabile consente di renderlo un elemento di design oltre che funzionale.

La ventola principale utilizzata per il radiatore è la nuova F420 RGB Core, una soluzione che adotta tre ventole da 140 mm a telaio singolo. Considerando le dimensioni generose, l’airflow che ne scaturisce consente un raffreddamento di altissimo livello.

Felix Guerra, SVP Product Generation & Development NZXT, ha affermato: “Abbiamo introdotto versioni 420 mm sia per i raffreddatori sia per le ventole single-frame e abbiamo aggiornato la serie Kraken migliorandone le prestazioni termiche, il tutto mantenendo lo stesso display e lo stesso prezzo, rendendo così gli AIO dotati di schermo più accessibili”.

I nuovi accessori NZXT sono già disponibili per l’acquisto ai seguenti prezzi:

⠀Dissipatori

Kraken Plus 240 –149.99 €

Kraken Plus 280 –169.99 €

Kraken Plus 360 –189.99 €

Kraken Plus 240 RGB –189.99 €

Kraken Plus 360 RGB –229.99 €

Kraken Elite 420 RGB –344.99 €

⠀Ventole