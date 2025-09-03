Apple AirTag fondamentale per ritrovare un bagaglio rubato

Dagli Stati Uniti arriva una storia che ha dell’incredibile il cui lieto fine è solo merito degli AirTag di Apple. Un uomo di nome Scott è riuscito a recuperare il bagaglio che gli era stato sottratto illecitamente dopo un volo solo grazie agli accessori creati dall’azienda della mela.

L’avventura inizia Los Angeles dopo un volo da Salt Lake City. In seguito all’atterraggio, l’uomo si è recato come solito presso i nastri trasportatori per prendere la propria valigia. Dopo una inutile attesa, si è reso conto che il suo bagaglio non sarebbe mai arrivato.

Per fortuna, l’AirTag all’interno della valigia era stato posizionato proprio per un’evenienza del genere. Accedendo all’applicazione dedicata sul proprio iPhone, Scott ha scoperto che il rilevatore si stava muovendo all’interno dell’aeroporto.

Quando il segnale ha iniziato a spostarsi verso l’uscita, Scott ha capito che la valigia gli era stata rubata. Ha iniziato a correre verso la posizione indicata, seguendo il segnale fino ad un edificio abbandonato nei pressi dell’aeroporto.

Nel frattempo, l’uomo ha allertato la polizia e gli agenti hanno effettuato un sopralluogo dell’edificio rilevando alcuni sospetti all’interno. Queste persone sono state fermate e Scott ha notato che alcuni di essi indossavano i suoi vestiti.

In seguito, l’edificio è stato sgomberato e Scott è potuto entrare per cercare la valigia. Quello che ha trovato è stato il suo bagaglio completamente distrutto e i vestiti sparsi in varie stanze. Pur non essendo riuscito a recuperare tutto, lo sfortunato viaggiatore ha commentato la presenza di un AirTag all’interno del bagaglio: “Mi ha dato almeno una possibilità di lottare per ritrovare la mia valigia”. In seguito a questa esperienza, Scott consigli a tutti i viaggiatori di usare il rilevatore di Apple per tenere traccia dei propri beni più importanti.