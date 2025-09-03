Google Messaggi

Google prosegue il percorso di aggiornamento visivo delle proprie app, con Google Messaggi che riceve un ulteriore restyling. Dopo l’arrivo del nuovo design sul canale stabile la scorsa settimana, la società di Mountain View ha deciso di completare il processo con un ritocco che rende l’app più moderna e coerente con gli altri servizi della suite.

Material 3 Expressive anche nelle chat

Il cambiamento più evidente riguarda il thread delle conversazioni, che ora adotta i principi del Material 3 Expressive. La chat è racchiusa in un unico contenitore con angoli arrotondati nella parte superiore, soluzione già introdotta nella schermata principale. Lo sfondo, che in passato mostrava una trama a bolle, è stato sostituito da un colore solido, sia per la modalità chiara che per quella scura.

Anche la barra superiore, che ospita le scorciatoie per le chiamate e il menu a tre punti, è stata ridisegnata per integrarsi meglio con il contenitore, eliminando discontinuità visive e rendendo l’aspetto più uniforme.

Cambia il menu del “più”

Un’altra modifica significativa riguarda il menu che si apre toccando l’icona del “+” accanto al campo di testo. In passato, le scorciatoie per Galleria, Fotocamera, GIF, Sticker e altre funzioni erano rappresentate da cerchi colorati, che rendevano l’interfaccia piuttosto affollata. Con il nuovo design, gli elementi sono ora disposti in una griglia ordinata, con pulsanti a forma di pillola che garantiscono maggiore leggibilità e pulizia visiva.

Questa scelta segue la direzione intrapresa da altre app Google, che stanno progressivamente abbandonando icone isolate e forme rigide a favore di componenti più morbidi e coerenti con il linguaggio Material 3.

Nuovo selettore multimediale

Il selettore multimediale non è stato trascurato: anche qui Google ha applicato lo stile Material 3 Expressive. L’interfaccia è ora più dinamica, con un gruppo di pulsanti nella parte superiore che cambia forma in base all’elemento selezionato. La disposizione complessiva appare più vivace e intuitiva, migliorando l’esperienza d’uso soprattutto per chi gestisce frequentemente immagini, video e altri file multimediali nelle conversazioni.

Una novità interessante è anche lo spostamento della barra di ricerca. In precedenza si trovava in alto, molto vicina al campo di testo, creando una certa ridondanza. Ora è stata abbassata, migliorando l’ergonomia e riducendo la sensazione di avere due caselle sovrapposte con funzioni simili.

Allineamento con le altre app Google

Con questo aggiornamento, Google Messaggi si allinea definitivamente ai cambiamenti introdotti nelle app Contatti e Telefono, anch’esse aggiornate di recente. L’obiettivo è offrire un’esperienza visiva coerente tra tutte le applicazioni di sistema, evitando differenze stilistiche che potrebbero confondere l’utente.

Il rollout segna quindi il completamento del redesign complessivo di Messaggi, che ora abbandona definitivamente gli elementi grafici più datati per abbracciare una filosofia più pulita, colorata e uniforme.