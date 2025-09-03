Google Foto

Google ha introdotto una nuova funzione in Google Foto che permette di trasformare immagini in adesivi personalizzati in maniera immediata. La novità, però, riguarda per ora soltanto gli utenti iPhone, mentre su Android non è ancora stata attivata.

Come funziona la creazione di adesivi

Il meccanismo è semplice e intuitivo. Per ricavare uno sticker da una foto, basta premere a lungo sul soggetto principale — che si tratti di una persona, un animale o un oggetto. L’app rileva automaticamente i contorni e lo ritaglia dallo sfondo, restituendo un elemento pronto per essere copiato o condiviso direttamente in chat o altre applicazioni.

Questo approccio riduce al minimo i passaggi necessari, eliminando la necessità di app esterne o di strumenti complessi di editing. L’obiettivo è rendere immediata la creazione di contenuti visivi personalizzati, seguendo il trend che vede gli adesivi sempre più utilizzati nelle conversazioni digitali.

Una funzione che manca su Android

La novità di Google Foto su iOS segna una differenza interessante rispetto alla versione Android. Al momento, infatti, l’app non offre lo stesso strumento sui dispositivi con il robottino verde. Gli utenti Android hanno a disposizione un’opzione alternativa: all’interno di Google Messaggi, grazie alla funzione “photomoji”, è possibile creare adesivi a partire dalle immagini. Tuttavia, questa strada è meno immediata perché non consente di generare sticker direttamente dal rullino fotografico, come invece accade ora su iOS. La differenza non è irrilevante, perché Google Foto è il luogo naturale in cui gli utenti conservano e modificano le proprie immagini. Integrare lì la funzione significa rendere più fluido l’utilizzo, evitando passaggi intermedi.

Perché prima su iOS?

Non è la prima volta che Google decide di testare nuove funzionalità delle sue app prima su iOS e solo in un secondo momento su Android. In questo caso, una possibile spiegazione è che l’app Foto di Apple già da tempo include una funzione simile, basata sul riconoscimento automatico dei soggetti. Per Google, quindi, potrebbe essere stato più semplice introdurre la novità su iOS, sfruttando un ecosistema in cui gli utenti sono già abituati a strumenti analoghi.

L’esclusività non dovrebbe comunque durare a lungo. Storicamente, Google tende a portare quasi sempre anche su Android le funzioni testate in anteprima su iPhone. È dunque probabile che la creazione rapida di adesivi arrivi nei prossimi mesi anche per gli utenti Android, probabilmente accompagnata da ulteriori ottimizzazioni.

Un tassello nella strategia di Google Foto

La nuova funzione non è un semplice dettaglio estetico. Rientra nella strategia con cui Google sta arricchendo Google Foto di strumenti legati alla creatività rapida e all’intelligenza artificiale. Negli ultimi mesi sono arrivate funzioni di editing avanzato basate su AI, come la possibilità di rimuovere elementi indesiderati o modificare i cieli, e più di recente l’introduzione dei Key Moments per i video.

Gli adesivi personalizzati aggiungono un ulteriore livello di interazione, favorendo un uso più quotidiano e spontaneo dell’app. In un contesto in cui le piattaforme di messaggistica puntano molto sugli sticker come linguaggio visivo, la possibilità di crearne di propri direttamente dalle foto rappresenta un vantaggio competitivo.